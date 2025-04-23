【韓網熱門】「一旦走音就完了！」偶像歌手中蔓延的「音放一位」恐懼症

韓國媒體近日發佈評論文章，稱現在的輿論環境對偶像歌手過於苛刻，就連打歌節目的一位安可舞台都要放大審視。

文章稱，安可舞台本應是與粉絲分享喜悅的場合，以往歌手們會交換part演唱、玩cosplay，類似一種粉絲服務。 但最近氛圍變了，以直播進行的安可舞台被視為檢驗實力的考場，影片會被立即PO上網，還有各種消音版、走音合輯等等，僅一次失誤就會被罵缺乏歌手資格，甚至令整個團的實力遭到貶低，K-POP偶像們因此感到負擔。



大眾文化評論家朴松雅（音）認為這一現象的原因是粉絲文化和媒體消費方式的改變：「粉絲希望記錄和消費偶像的每一個瞬間。 如果說從前的安可舞台有較強的粉絲服務屬性，現在就連這也變成內容的一部份，被要求完美。」對於新人來說，安可舞台甚至左右其生死：「K-POP市場只憑幾次舞台就決定生存與否，一次失誤就會被看做品牌整體的風險。」

現場氛圍也不同以往。 某歌謠企劃社人士透露：「從前都是把安可舞台當做冠軍公約來做企劃，但現在首先擔心的是能不能唱好。 最近對於『擅長本職的偶像』的期待值變高了，對唱功的要求也變大了。 K-POP的核心是表演和概念，只憑安可就判斷所有一切的文化很過分。」



朴評論家也認為：「現在的新人如果不以『完成形態』出道就很難生存。 投資人偏好風險低、回報快、能安全展開活動的團，所以舞台上的完成度即是資產。」

在偶像歌手的職業生涯中，「打歌節目冠軍」仍舊是重要的轉捩點、擁有象徵性意義，問題是有時會給藝人帶來過大的負擔和風險。 很多相關人士反映稱：「準備了很久的專輯獲得喜愛拿到了冠軍，在本應與粉絲分享喜悅的安可舞台上，也要被嚴格審視唱得好不好，當下的氛圍令人感到負擔。」

本應獲得祝賀的瞬間反而逐漸令人害怕。 安可舞台不再是慶典，而是必須「證明自己」的時刻; 音樂節目的冠軍獎杯，也早已變成「盛裝毒藥的聖杯」。 今天的偶像們，也必須在稍縱即逝的瞬間再次證明實力。

韓國網友評論：

1. 但你們的職業不是歌手嗎？

2. 不是要求完美，只是要求做到基本吧

3. 如果只是一瞬間走音失誤的話沒有人會說什麼，問題是有些人連key都找不到...

4. 歌手唱不好自己的歌應該感到羞愧，居然說什麼恐懼症...

5. 安可舞台幾乎不跳舞、只是站著唱歌，如果連這都擔心做不到，也許應該考慮是否選錯職業吧

6. 這不是相當於外科醫生說害怕做手術嗎kkk

7. 不是唱別人的歌，只是唱自己的歌、 自己的part耶

8. cosplay和交換part之類的粉絲服務也要有唱功做基礎才好看，現在的偶像就連站著唱歌都吃力

9. 現在外貌出眾的偶像太多了，只能通過實力來區分

10. 應該考慮如何提高實力啊，頂級偶像團的著名主唱們直到現在也每天接受幾小時的演唱訓練呢

11. 如果真的很難現場演唱，就應該在錄音的時候調整成能做到的程度

12. 我家偶像live唱得很好，很想拿第一炫耀live唱功呢kkk

13. 最近有些人認為歌手對粉絲說謝謝、一邊互相開玩笑一邊唱歌也算是不好好做安可，對他們指手畫腳

14. 唱得好就行了，如果連那麼短的live都做不到，就不是歌手而是舞者

15. 現在沒有偶像是真的唱live... 應該重新回到少女時代的水準

出處：https://theqoo.net/hot/3706010527

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