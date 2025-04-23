CLOSE YOUR EYES出道6天奪音放冠軍　6月28日台北會粉絲

由選秀節目《PROJECT 7》誕生的韓國新人男團CLOSE YOUR EYES，以出道專輯〈ETERNALT〉中的主打歌〈All My Poetry〉，於昨（8）日在SBS M音樂節目《THE SHOW》中奪下出道後首座音樂節目冠軍，從出道日起僅6天即稱王，日籍成員櫻田健信更在安可舞台落下男兒淚，他們也宣布舉行首次亞洲巡迴見面會，壓軸的台北場將於6月28日在台北登場。

來自青森的櫻田健信表示：「今天終於實現夢想出道，真的很開心，希望能早點將我們的舞台呈現給更多粉絲。」宋昇鎬也說：「雖然很緊張，但會努力展現多樣面貌，帶來帥氣的舞台。」鄭旼旭則感性表示：「我們一路無休準備，直到今天才有出道的真實感，想把這份幸福回饋給一路以來支持我們的粉絲。」成員也異口同聲表示，會不負期待努力進步，成為能帶給大家更多感動的團體。



奪冠後的安可舞台上，CLOSE YOUR EYES貼滿愛心貼紙，以可愛模樣再度掀起現場熱潮，更朝觀眾席送出各種手指愛心，展現滿滿誠意。出道專輯〈ETERNALT〉首週銷量突破31萬張，寫下韓國歷代男團出道專輯初動第5名紀錄，主打MV目前瀏覽更突破2,300萬次觀看，展現驚人潛力。



CLOSE YOUR EYES預計於5月24、25日在首爾舉辦首次粉絲見面會《CLOSER MOMENTS》，接續將於6月1日橫濱、14日大阪、21日香港與28日台北等地展開亞洲巡迴，與全球粉絲面對面見面。作為2025年最受矚目的新星，CLOSE YOUR EYES的未來發展備受期待，更多台北站相關情報，請鎖定和協整合行銷官方社群專頁。



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