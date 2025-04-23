金鍾旼幫妻子追星請東方神起唱祝歌！還是唱了那句：想成為你房間的床

金鍾旼20日與未婚妻步入禮堂，跨足歌謠界和綜藝界的他宛如擁有黃金人脈，排場非常大，主持人有劉在錫、文世潤和曹世鎬，祝歌有Lyn、李笛與東方神起（瑜鹵允浩、最強昌珉）！
*先前報導回顧：
〈高耀太金鍾旼結婚♥ 集結H.OT.、水晶男孩、神話等一代團成員！還有劉在錫&退貨遠征隊、《兩天一夜》羅PD&歷代成員〉
看到東方神起，還記得金鍾旼婚前幾個月見過允浩嗎？《我家的熊孩子》EP.436，他親自約了允浩和《兩天一夜》曾經的夥伴「東九」尹施允，當面給他們請柬（喜帖）。金鍾旼此行其實還有其他目的……和未婚妻初戀聊聊！？
金鍾旼突然說知道了未婚妻的初戀是誰，那人……正是允浩！允浩聽了相當尷尬，金鍾旼解釋未婚妻追星過東方神起，允浩才豁然開朗：「我剛想到了其他地方，想說是我交往過的人嗎？」相當搞笑。確定金鍾旼未婚妻是仙后後，允浩還要金鍾旼好好對待阿嫂（嫂子）呢！
金鍾旼提出請求讓允浩和未婚妻通電話，未婚妻聽到對方是允浩後明顯聲線變高音，興奮藏不住。看著未婚妻和允浩「甜蜜」對話「長得很帥」、「長大想和允浩交往」，金鍾旼忍不住吃醋，醋勁越來越大：「她從來沒說我帥啊！」「夢想成真了啊？我實現了她的夢想？」未婚妻甚至說期待在婚禮見到允浩！
金鍾旼不死心，問未婚妻自己和允浩同時告白怎麼辦，幸好未婚妻還是選擇他，不過金鍾旼仍一度收回允浩的喜帖：「你可以不用來了！」允浩只能大笑。醋勁大發的金鍾旼腦袋也轉很快，很快想到能好好利用允浩，讓允浩錄段影片當作未來夫妻吵架時的「免死金牌」。
允浩爽快地說要唱〈Hug〉，但他唱出歌詞第一句就覺得不對：「即使是一天在你的房間……」因為後面是「想成為你房間的床」，換了〈相信〉又怪怪的，最後選唱〈Mirotic〉（咒
文），唱到一半又覺得不對，沒完美了讓金鍾旼嘆：「你不要來了！」
允浩最後還是去了！從賓客流出的現場畫面可見，允浩還帶上隊友昌珉，一起獻唱祝歌〈Hug〉！錄影畫面雖然不是從那句「想成為你房間的的床」開始，但還是唱了吧XDD？不過比起允浩單獨對著鏡頭獻唱，婚禮現場是面對面唱給金鍾旼與新娘兩人的，把歌詞套入新人似乎就不那麼尷尬了。拍攝者很開心見到兒時偶像，新娘絕對也是同樣心情！
▼快來看浪漫的祝歌現場吧！
昨日は日本から帰国してキムジョンミンさんの結婚式に出席した東方神起。お祝いにHugを贈る— (@Min_88cm) April 21, 2025
250420https://t.co/ypWe1khGPk#김종민 #동방신기 #유노윤호 #최강창민 pic.twitter.com/wd3cb9crhn
▼當然還有金鍾旼搞笑的發請柬的故事（香港觀眾可至Viu收看完整節目）
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