金鍾旼幫妻子追星請東方神起唱祝歌！還是唱了那句：想成為你房間的床

金鍾旼20日與未婚妻步入禮堂，跨足歌謠界和綜藝界的他宛如擁有黃金人脈，排場非常大，主持人有劉在錫、文世潤和曹世鎬，祝歌有Lyn、李笛與東方神起（瑜鹵允浩、最強昌珉）！

*先前報導回顧：

‎〈高耀太金鍾旼結婚♥ 集結H.OT.、水晶男孩、神話等一代團成員！還有劉在錫&退貨遠征隊、《兩天一夜》羅PD&歷代成員〉



看到東方神起，還記得金鍾旼婚前幾個月見過允浩嗎？《我家的熊孩子》EP.436，他親自約了允浩和《兩天一夜》曾經的夥伴「東九」尹施允，當面給他們請柬（喜帖）。金鍾旼此行其實還有其他目的……和未婚妻初戀聊聊！？

金鍾旼突然說知道了未婚妻的初戀是誰，那人……正是允浩！允浩聽了相當尷尬，金鍾旼解釋未婚妻追星過東方神起，允浩才豁然開朗：「我剛想到了其他地方，想說是我交往過的人嗎？」相當搞笑。確定金鍾旼未婚妻是仙后後，允浩還要金鍾旼好好對待阿嫂（嫂子）呢！



金鍾旼提出請求讓允浩和未婚妻通電話，未婚妻聽到對方是允浩後明顯聲線變高音，興奮藏不住。看著未婚妻和允浩「甜蜜」對話「長得很帥」、「長大想和允浩交往」，金鍾旼忍不住吃醋，醋勁越來越大：「她從來沒說我帥啊！」「夢想成真了啊？我實現了她的夢想？」未婚妻甚至說期待在婚禮見到允浩！



金鍾旼不死心，問未婚妻自己和允浩同時告白怎麼辦，幸好未婚妻還是選擇他，不過金鍾旼仍一度收回允浩的喜帖：「你可以不用來了！」允浩只能大笑。醋勁大發的金鍾旼腦袋也轉很快，很快想到能好好利用允浩，讓允浩錄段影片當作未來夫妻吵架時的「免死金牌」。



允浩爽快地說要唱〈Hug〉，但他唱出歌詞第一句就覺得不對：「即使是一天在你的房間……」因為後面是「想成為你房間的床」，換了〈相信〉又怪怪的，最後選唱〈Mirotic〉（咒

文），唱到一半又覺得不對，沒完美了讓金鍾旼嘆：「你不要來了！」



允浩最後還是去了！從賓客流出的現場畫面可見，允浩還帶上隊友昌珉，一起獻唱祝歌〈Hug〉！錄影畫面雖然不是從那句「想成為你房間的的床」開始，但還是唱了吧XDD？不過比起允浩單獨對著鏡頭獻唱，婚禮現場是面對面唱給金鍾旼與新娘兩人的，把歌詞套入新人似乎就不那麼尷尬了。拍攝者很開心見到兒時偶像，新娘絕對也是同樣心情！

▼快來看浪漫的祝歌現場吧！



▼當然還有金鍾旼搞笑的發請柬的故事（香港觀眾可至Viu收看完整節目）



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