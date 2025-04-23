羅PD暖回應當年沒讓金鍾旼下車《兩天一夜》理由，金嘆：「結果除了我都跑去《新西遊記》！」

羅PD果然是綜藝人XDD 上別人節目也超好笑!!!所以羅PD有在鍾旼婚禮跳舞嗎～XDD

團體高耀太成員兼《兩天一夜》及《我家的熊孩子》班底金鍾旼20日結婚，《兩天一夜》創始製作人「羅PD」（羅暎錫）收到請柬（喜帖）後守約到場，回顧金鍾旼親自送請柬，可是充滿笑料。

*先前報導回顧：

‎〈高耀太金鍾旼結婚♥ 集結H.OT.、水晶男孩、神話等一代團成員！還有劉在錫&退貨遠征隊、《兩天一夜》羅PD&歷代成員〉



《我家的熊孩子》EP.436拍攝金鍾旼親自送圈內藝人請柬，在此前他已各自錄影片發送婚訊給他們，對象包括劉在錫、姜鎬童、退貨遠征隊「天玉」李孝利等人，每支影片裝扮還不同，非常用心。金鍾旼首站來到羅PD製作公司，拖著一個行李說是仿《出差十五夜》。他拿出喜帖送給羅PD，羅PD一見就問：「你看得懂嗎？都是英文耶！」金鍾旼果然不太懂，還開朗地說：「反正是給賓客看的。」



金鍾旼自《兩天一夜》2007年開播以來就是老班底直到現在，也是唯一還在的創始成員，他拜訪羅PD的目的還有「解答自己一直以來好奇的」。他回想當兵缺席兩年，2010年回歸節目時綜藝感不佳遭罵翻，一度被連署下車（離開節目）。羅PD形容金鍾旼的狀況：「當時的感受是……人類故障的話，能故障到那種程度啊？電腦會有error，就是那種感覺，一整天都沒修好！」



金鍾旼還說聽到了電視台KBS討論是否開除自己：「（節目組）沒跟我說，因為怕我受傷。」羅PD竟說：「那要怎麼說啊？『鍾旼啊，看到你的退出請願運動了！』評論都超過千則了大發！」場面瞬間從凝重變搞笑。但問羅PD為何沒開除自己，羅PD表示沒有其他成員對他有意見，「如果有人對我這樣說，我就算心痛也會讓你退出」，羅PD繼續說如果當時可以對觀眾喊話，他想說：「大家也有家人吧？總有一個孩子不會讀書吧？大家會因為書讀不好就要他明天不要回家嗎？」回應幽默又溫暖。



羅PD，接續解釋金鍾旼是把《兩天一夜》從無帶領到有的重要成員。金鍾旼說自己看著其他人的努力跟著堅持下來，結果……「我堅持下來了，其他人卻走了，哥也走了……除了我大家都走了！」溫馨不過幾分鐘，金鍾旼開始Diss羅PD後來新創節目《新西遊記》，班底一看都是《兩天一夜》初創期成員，包括姜鎬童、李壽根、殷志源和李昇基！羅PD本來不想承認都認了XD！



乍聽之下可能會誤以為羅PD是帶著成員們跳槽，不過知道實情的觀眾應該都很清楚，羅PD執導《兩天一夜》其實長達5年，直至2012年底第二季中半時隨著離開KBS而走，羅PD只是在2015年於tvN開啟《新西遊記》時集合當初合作過的老朋友，當時姜鎬童、李壽根、殷志源和李昇基也早已因各種因素不在《兩天一夜》多年了。



看羅PD睽違多年於螢光幕再次和金鍾旼互動，觀眾都覺得很搞笑，再次讚嘆羅PD的綜藝感呢！羅PD被金鍾旼要求挑戰黑咖啡與玉筋魚汁的「福不福」遊戲，還有要在婚禮跳TWS〈初次見面沒有按計劃進行〉亦很有趣！香港觀眾可於Viu收看完整節目！



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