【韩网热门】「一旦走音就完了！」偶像歌手中蔓延的「音放一位」恐惧症

韩国媒体近日发布评论文章，称现在的舆论环境对偶像歌手过於苛刻，就连打歌节目的一位安可舞台都要放大审视。

文章称，安可舞台本应是与粉丝分享喜悦的场合，以往歌手们会交换part演唱、玩cosplay，类似一种粉丝服务。 但最近氛围变了，以直播进行的安可舞台被视为检验实力的考场，影片会被立即PO上网，还有各种消音版、走音合辑等等，仅一次失误就会被骂缺乏歌手资格，甚至令整个团的实力遭到贬低，K-POP偶像们因此感到负担。



大众文化评论家朴松雅（音）认为这一现象的原因是粉丝文化和媒体消费方式的改变：「粉丝希望记录和消费偶像的每一个瞬间。 如果说从前的安可舞台有较强的粉丝服务属性，现在就连这也变成内容的一部份，被要求完美。」对於新人来说，安可舞台甚至左右其生死：「K-POP市场只凭几次舞台就决定生存与否，一次失误就会被看做品牌整体的风险。」

现场氛围也不同以往。 某歌谣企划社人士透露：「从前都是把安可舞台当做冠军公约来做企划，但现在首先担心的是能不能唱好。 最近对於『擅长本职的偶像』的期待值变高了，对唱功的要求也变大了。 K-POP的核心是表演和概念，只凭安可就判断所有一切的文化很过分。」



朴评论家也认为：「现在的新人如果不以『完成形态』出道就很难生存。 投资人偏好风险低、回报快、能安全展开活动的团，所以舞台上的完成度即是资产。」

在偶像歌手的职业生涯中，「打歌节目冠军」仍旧是重要的转捩点、拥有象徵性意义，问题是有时会给艺人带来过大的负担和风险。 很多相关人士反映称：「准备了很久的专辑获得喜爱拿到了冠军，在本应与粉丝分享喜悦的安可舞台上，也要被严格审视唱得好不好，当下的氛围令人感到负担。」

本应获得祝贺的瞬间反而逐渐令人害怕。 安可舞台不再是庆典，而是必须「证明自己」的时刻; 音乐节目的冠军奖杯，也早已变成「盛装毒药的圣杯」。 今天的偶像们，也必须在稍纵即逝的瞬间再次证明实力。

韩国网友评论：

1. 但你们的职业不是歌手吗？

2. 不是要求完美，只是要求做到基本吧

3. 如果只是一瞬间走音失误的话没有人会说什么，问题是有些人连key都找不到...

4. 歌手唱不好自己的歌应该感到羞愧，居然说什么恐惧症...

5. 安可舞台几乎不跳舞、只是站著唱歌，如果连这都担心做不到，也许应该考虑是否选错职业吧

6. 这不是相当於外科医生说害怕做手术吗kkk

7. 不是唱别人的歌，只是唱自己的歌、 自己的part耶

8. cosplay和交换part之类的粉丝服务也要有唱功做基础才好看，现在的偶像就连站著唱歌都吃力

9. 现在外貌出众的偶像太多了，只能通过实力来区分

10. 应该考虑如何提高实力啊，顶级偶像团的著名主唱们直到现在也每天接受几小时的演唱训练呢

11. 如果真的很难现场演唱，就应该在录音的时候调整成能做到的程度

12. 我家偶像live唱得很好，很想拿第一炫耀live唱功呢kkk

13. 最近有些人认为歌手对粉丝说谢谢、一边互相开玩笑一边唱歌也算是不好好做安可，对他们指手画脚

14. 唱得好就行了，如果连那么短的live都做不到，就不是歌手而是舞者

15. 现在没有偶像是真的唱live... 应该重新回到少女时代的水准

出处：https://theqoo.net/hot/3706010527

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