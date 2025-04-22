全新美食愛情韓劇《你的味道》姜河那&高旻示，宛如戰爭般的愛情宣言「我一定要得到妳！」

人氣演員姜河那與高旻示將以甜蜜又緊湊的化學反應，帶來一場令人心動的浪漫故事。

Genie TV 原創韓劇《你的味道》劇組於今天（22日）公開了主海報與主預告，展現了姜河那與高旻示之間微妙的情感氛圍。

《你的味道》講述為了繼承食品企業而成為「食譜獵人」、專門併購小餐館的財閥繼承人韓范宇（姜河那 飾），與在全州經營一家沒有招牌、僅有一張桌子的堅持系主廚莫妍珠（高旻示 飾）之間，如戰爭般激烈又成長的浪漫故事。



公開的海報中，莫妍珠圍著圍裙，神情認真地等待顧客點餐。而韓范宇則用滿是柔情的眼神凝視著她。兩人之間瀰漫著一股令人悸動又帶有一絲緊張感的氣氛。

在同步公開的預告中，以韓范宇低聲說出「我一定要得到妳」開場，畫面則是他偷偷注視著熟練進行刀工與擺盤的莫妍珠。他戴著墨鏡、穿著西裝，把名片遞給莫妍珠時自信滿滿地說：「我就是這樣的人。」

但莫妍珠並不輕易屈服，她對韓范宇說：「如果你願意在這裡親自工作，我可以考慮看看。」並正式準備營業，展現出果敢堅定的一面。兩人之間緊張又曖昧的合作氣氛與戀情如何發展，引發觀眾滿滿的好奇心。



《你的味道》將於5月12日晚上10點在ENA首播。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞