全新美食爱情韩剧《你的味道》姜河那&高旻示，宛如战争般的爱情宣言「我一定要得到你！」

人气演员姜河那与高旻示将以甜蜜又紧凑的化学反应，带来一场令人心动的浪漫故事。

Genie TV 原创韩剧《你的味道》剧组於今天（22日）公开了主海报与主预告，展现了姜河那与高旻示之间微妙的情感氛围。

《你的味道》讲述为了继承食品企业而成为「食谱猎人」、专门并购小餐馆的财阀继承人韩范宇（姜河那 饰），与在全州经营一家没有招牌、仅有一张桌子的坚持系主厨莫妍珠（高旻示 饰）之间，如战争般激烈又成长的浪漫故事。



公开的海报中，莫妍珠围著围裙，神情认真地等待顾客点餐。而韩范宇则用满是柔情的眼神凝视著她。两人之间弥漫著一股令人悸动又带有一丝紧张感的气氛。

在同步公开的预告中，以韩范宇低声说出「我一定要得到你」开场，画面则是他偷偷注视著熟练进行刀工与摆盘的莫妍珠。他戴著墨镜、穿著西装，把名片递给莫妍珠时自信满满地说：「我就是这样的人。」

但莫妍珠并不轻易屈服，她对韩范宇说：「如果你愿意在这里亲自工作，我可以考虑看看。」并正式准备营业，展现出果敢坚定的一面。两人之间紧张又暧昧的合作气氛与恋情如何发展，引发观众满满的好奇心。



《你的味道》将於5月12日晚上10点在ENA首播。

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