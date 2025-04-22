HYBE女團齊聚一堂，感動合照曝光！人氣女團LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYE同框啦～

HYBE旗下三組女團LE SSERAFIM、ILLIT與KATSEYE齊聚一堂，也讓粉絲們見證歷史性的一刻。

LE SSERAFIM 成員許允真（Yunjin）於22日透過社群媒體帳號公開多張照片，並附上文字「EASY CRAZY HOT」。

照片中記錄了LE SSERAFIM於本月19日至20日在首爾仁川Inspire Arena舉辦的《2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'》演唱會現場。不僅有她們在座無虛席的觀眾面前進行表演的模樣，也包括許允真在後台整理造型、準備上台的過程等演唱會幕後花絮，引發關注。

其中最吸引目光的是，LE SSERAFIM、ILLIT與KATSEYE等HYBE旗下女團成員們齊聚一堂、擺出合照姿勢的畫面。ILLIT與KATSEYE在觀賞完LE SSERAFIM的演出後，一同留下紀念合照，這也是HYBE女團首次拍攝的團體合照，讓人倍感溫馨。



看到這組照片的粉絲們也紛紛表達感動。照片一曝光在社群與論壇後，網友們紛紛留言表示：「太感動了」、「只走花路吧」、「會一直應援妳們的」、「大家在一起的畫面真的太美好了」、「感覺好神奇啊」等，特別是KATSEYE在韓國這件事情，讓大家相當驚喜。



另外，首次展開世界巡迴演唱會的LE SSERAFIM，接下來將陸續在名古屋、大阪、北九州、琦玉、台北、香港、馬尼拉、曼谷、新加坡等亞洲主要城市進行巡演，並將於9月起展開北美巡演。



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