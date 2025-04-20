尹汝貞首公開兒子出櫃已婚，坦言「更愛女婿」！新作《囍宴》翻拍李安經典，台詞來自親身經歷

尹汝貞、陳沖等主演的新片《囍宴》翻拍自李安經典電影《喜宴》，近日接受采訪時，尹汝貞首次透露兒子已婚同志身份，片中講給同志孫的台詞也是來自她與兒子的真實對話。

尹汝貞近日接受多家媒體採訪，分享出演《囍宴》的背後故事。 電影中，一對男同志「克里斯」和「珉」與一對女同志情侶「安琪拉」和「李」共享租屋，來自韓國的珉學生即將簽證到期，安琪拉和李需要更多費用進行試管嬰兒，珉於是向安琪拉提議以結婚為條件，代為支付試管嬰兒費用。 他們面臨的共同難題是，讓珉的祖母（尹汝貞 飾）相信這場婚禮。



接受《南華早報 》採訪時，尹汝貞透露她的大兒子早在2000年就出櫃，紐約同性婚姻合法化后，全家人來到紐約為他舉辦了婚禮，在韓國則保守這一秘密。 尹汝貞開玩笑說，現在她愛「女婿」勝過愛兒子。

尹汝貞表示在韓國，同志子女的父母可能會面臨困難，她也不知道回國後會遇到何種反應，也許會遭到懲罰。 尹汝貞的次子兼經紀人補充說，這件事在韓國正慢慢被接受。



在美國雜誌《時人》和《綜藝》採訪中，尹汝貞表示她和兒子的經歷與這部電影頗為相似：「韓國是一個非常保守的國家。 人們從來不公開承認自己的同志身份，無論是在公開場合還是在父母面前。 但我的大兒子恰好是同志，所以我把我和他之間的經歷，融入了電影中我和孫子之間的故事。」

尹汝貞和導演兼共同編劇安德魯安分享了她的故事，電影中她對孫子講的台詞「（無論他是誰），你都是我的孫子」，就來自她與兒子之間曾經發生的真實對話。

尹汝貞1975年與歌手趙英男在美國結婚，生下2個兒子，1987年離婚後獨自撫養兒子長大。 2021年因《夢想之地》（另譯：農情家園）接受採訪時，尹汝貞開玩笑說事業動力來自兩個兒子的嘮叨，因為他們總是讓她出去工作，她才努力至今、直至摘得奧斯卡最佳女配角。



原版《喜宴》是1993年由李安執導的電影，講述身為同志的男主角不堪家人催促而舉辦假婚禮，從而引發一系列意外風波。好萊塢版《囍宴》擴充人物設定並換成韓裔美籍家庭，由《熱戀彩虹島》導演安德魯安執導，尹汝貞、陳冲、莉莉葛萊史東等金獎陣容主演，已於4月18日在北美上映，5月9日與台灣觀眾見面。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞