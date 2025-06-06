【韓網熱門】尹汝貞&宋康昊加盟《怒嗆人生2》！網友：萬萬沒想到他倆演這種關係

Netflix《怒嗆人生》將製作第2季，特別邀請了老戲骨尹汝貞和影帝宋康昊加盟。

《怒嗆人生》講述一對年輕夫婦目睹了老闆與老闆娘之間的一場爭吵，這引發了億萬富豪所擁有的鄉村俱樂部和上流階層的博弈。 一系列連鎖反應讓這對年輕夫婦也被裹挾其中。 據傳尹汝貞將扮演作用美國鄉村俱樂部的韓國女財閥，而宋康昊則出演小她20歲的年下老公！

韓國網友評論：

1. 不是腦洞，是真的??? 像狗一樣期待！

2. 瘋了，這不是幻想劇本？？ 太期待了

3. 我還以為連宋康昊也是幻想角色，結果是真的，哇這個一定要看

4. 完全沒想到，但感覺會有化學反應，好神奇

5. 哇我還以為是假的，瘋了吧，好萊塢的陣容也太炸裂了吧，全都是現在最火的人，選角瘋了

6. 我超愛看《怒嗆人生》！設定新穎，這次更期待了！！！

7. 宋康昊什麼時候能演金龜婿（gold digger）不就現在了嗎哈哈哈

8. 尹汝貞是財閥，宋康昊是年下金龜婿??? 哈哈哈哈哈太炸裂了

9. 我還以為是某種新奇幻想文，結果是真劇？ 而且是《怒嗆人生 2》？？

10. 年下男宋康昊??? 哈哈哈哈哈哈哈

11. 宋康昊???? 完全沒想過的角色設定

12. 宋康昊真人個子高又酷，期待值拉滿哈哈哈

13. 劇裡說什麼語言？ 宋康昊也用英文？

14. 看完正文我還以為是假的，結果居然是真的？？

15. 光看標題我還以為是哪位粉絲的幻想貼哈哈哈，結果是年下男宋康昊？

16. 哇，活這麼久第一次看到「年下男宋康昊」哈哈哈哈哈哈哈

17. 宋康昊居然演年下男，而且還小20歲哈哈哈哈哈哈哈

18.什麼？ 不是想像出來的？？ 宋康昊真的演20歲年下男小白臉？ 瘋了哈哈哈哈哈哈哈哈

19. 「年下男宋康昊」哈哈哈哈 太新鮮了，好新穎哈哈哈哈哈哈哈

20. 「比她小二十歲的年下男宋康昊」這個片組在我腦子裡怎麼都無法匹配上.. 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

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