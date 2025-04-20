《機智》文太裕＆河潤景在《機智住院醫生生活》登場！令人心動的祕密戀愛：「你就這麼喜歡我嗎？」

19日播出的《機智住院醫生生活》第3集中，在《機智醫生生活》飾演龍碩民和許善彬的文太裕、河潤景登場啦！

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表南景（申始雅 飾）在上班路上的電梯裡，本來準備要按自己要抵達的樓層，龍碩民（文太裕 飾）一邊回答她：「妳要到5樓吧？」一邊繼續回頭看。沒想到卻被表南景誤會了，她出電梯就說：「我真的不太喜歡辦公室戀情，那個醫生好像喜歡我。」吳怡瑛（高允貞 飾）則說：「看起來好像不是啊！」



但...龍碩民回頭看的是他的戀人許善彬（河潤景 飾），許善彬對他說：「不要一直回頭看！要是別人誤會你喜歡她們怎麼辦？你昨天在咖啡廳也是，我們和醫院的人在一起，你卻一直偷瞄，你就這麼喜歡我嗎？」龍碩民則表示不知道自己表現得這麼明顯。



接著，許善彬說蔡頌和（田美都 飾）教授正在等待時，龍碩民說：「她今天早上打過電話，她說就算妳拿她當藉口，也一定要讓妳吃完飯再走。」許善彬感到驚訝地說：「什麼啊？教授真讓人心動。」龍碩民對她說：「妳應該對我心動才對。怎麼了？很油膩嗎？」許善彬表示真的讓她心動了，這對也太甜了吧>///< 但之後有人進電梯，許善彬馬上推開龍碩民 XD



而下一集金雋婠（鄭敬淏 飾）要來啦！他會和住院醫生們有什麼化學反應？也令人期待！

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