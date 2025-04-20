尹汝贞首公开儿子出柜已婚，坦言「更爱女婿」！新作《囍宴》翻拍李安经典，台词来自亲身经历

尹汝贞、陈冲等主演的新片《囍宴》翻拍自李安经典电影《喜宴》，近日接受采访时，尹汝贞首次透露儿子已婚同志身份，片中讲给同志孙的台词也是来自她与儿子的真实对话。

尹汝贞近日接受多家媒体采访，分享出演《囍宴》的背后故事。 电影中，一对男同志「克里斯」和「珉」与一对女同志情侣「安琪拉」和「李」共享租屋，来自韩国的珉学生即将签证到期，安琪拉和李需要更多费用进行试管婴儿，珉於是向安琪拉提议以结婚为条件，代为支付试管婴儿费用。 他们面临的共同难题是，让珉的祖母（尹汝贞 饰）相信这场婚礼。



接受《南华早报 》采访时，尹汝贞透露她的大儿子早在2000年就出柜，纽约同性婚姻合法化后，全家人来到纽约为他举办了婚礼，在韩国则保守这一秘密。 尹汝贞开玩笑说，现在她爱「女婿」胜过爱儿子。

尹汝贞表示在韩国，同志子女的父母可能会面临困难，她也不知道回国后会遇到何种反应，也许会遭到惩罚。 尹汝贞的次子兼经纪人补充说，这件事在韩国正慢慢被接受。



在美国杂志《时人》和《综艺》采访中，尹汝贞表示她和儿子的经历与这部电影颇为相似：「韩国是一个非常保守的国家。 人们从来不公开承认自己的同志身份，无论是在公开场合还是在父母面前。 但我的大儿子恰好是同志，所以我把我和他之间的经历，融入了电影中我和孙子之间的故事。」

尹汝贞和导演兼共同编剧安德鲁安分享了她的故事，电影中她对孙子讲的台词「（无论他是谁），你都是我的孙子」，就来自她与儿子之间曾经发生的真实对话。

尹汝贞1975年与歌手赵英男在美国结婚，生下2个儿子，1987年离婚后独自抚养儿子长大。 2021年因《梦想之地》（另译：农情家园）接受采访时，尹汝贞开玩笑说事业动力来自两个儿子的唠叨，因为他们总是让她出去工作，她才努力至今、直至摘得奥斯卡最佳女配角。



原版《喜宴》是1993年由李安执导的电影，讲述身为同志的男主角不堪家人催促而举办假婚礼，从而引发一系列意外风波。好莱坞版《囍宴》扩充人物设定并换成韩裔美籍家庭，由《热恋彩虹岛》导演安德鲁安执导，尹汝贞、陈冲、莉莉葛莱史东等金奖阵容主演，已於4月18日在北美上映，5月9日与台湾观众见面。



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