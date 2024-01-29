被問是否再和羅PD一起拍綜藝，尹汝貞秒拒絕！「再拍《尹食堂》的話就是虐待老人了」親曝真實原因！

《尹食堂》講述明星們在海外開設韓餐廳並經營店鋪，2017年首次亮相的第一季是在印尼峇里島附近的德拉娜安島開店，由尹汝貞、李瑞鎮、鄭有美出演，申久擔任工讀生；第二季則在西班牙開店，改由朴敘俊擔任工讀生，兩季都有著高收視，受到許多觀眾的喜愛。

2021年因為疫情無法出國而轉型成《尹STAY》，他們在韓國經營韓屋，接待在韓國的外國人。第三季因為尹汝貞要拍攝《柏青哥2》無法加入，讓李瑞鎮晉升爲社長，找來鄭有美、朴敘俊、崔宇植、BTS V 經營《瑞鎮家》。



近日採訪中，尹汝貞被問到是否還計劃與羅PD一起拍攝綜藝時，她斬釘截鐵地說「不」。尹汝貞說：「羅PD總是讓我再拍《尹食堂》，但再出演就是虐待老人了。」她解釋因為不能造假，所以節目中該做的還是都會做。尹汝貞還透露：「以前在LA的時候（羅PD）對小兒子說過『媽媽為了健康，應該克制出演更多綜藝』，聽說我兒子被那句話感動了，但我覺得那是羅PD算計好的，為了讓我感動。」





而尹汝貞與羅PD在頻道十五夜節目再次相遇，尹汝貞表示：羅PD是狐狸，因爲認識了很久，所以很舒服。羅PD爲了邀請我付出的努力是無法言喻的，當時獲得很多分數，所以出演《花漾姐姐》，現在有了討厭的感情和美麗的感情。」她說：「我們邊喝紅酒邊聊天，因爲一直嘮叨到公私不分的程度，所以很擔心節目播出，但他說不用擔心，會好好剪輯的。」



另外，尹汝貞與柳海真、金倫珍、鄭成華、金瑞亨、丹尼爾·海尼、李玹雨、陳俊翔、尹採䛔主演的電影《Dog Days》將在2月7日上映，影片通過成功的建築師和MZ世代外賣騎手、單身男女和新手父母，講述不管一個人或是在一起都感到孤獨的人們，遇到了特別的摯友後每一天都變得不同的讓人艷羨的人生故事。



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