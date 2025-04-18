引领全球热潮的Disney+韩剧《Moving 异能》第二季导演更换！由《尸战朝鲜》金成勋导演接棒加盟

Disney+人气作品《Moving 异能》（Moving超异能族）的续集——第二季，确定将由金成勋导演接棒执导，引发了热烈关注。

根据韩媒OSEN最新的采访结果，Disney+原创影集《Moving 异能》第二季即将於下个月进入前期制作阶段，并敲定由金成勋导演担任新任导演。



早前於2023年8月公开的第一季是由导演朴仁济执导，但他将不参与第二季的制作。全新制作的《Moving 异能》第二季，将由执导Netflix影集《尸战朝鲜》（2019）、《尸战朝鲜2》（2020），以及电影《失控隧道》（2016）、《赎命救援》（2023）...等精致作品的导演金成勋掌镜。

有趣的是，金成勋与朴仁济导演曾在《尸战朝鲜2》中有过特殊交集。虽然并未共同执导，但当时金成勋负责开场的第一集，之后就由朴仁济接手从第二集一直拍摄至最终回。这次则将在《Moving 异能》系列中分开各自执导。



据悉，《Moving 异能》第二季的制作团队最近已开始向主要演员们传达最新进度，包括导演更换的相关消息，正在有条不紊地准备中。

目前原作漫画家姜草正专心投入第二季剧本的撰写，预计今年5月进入前期制作，并以明年3月开拍为目标。



另一方面，《Moving 异能》第一季自企划阶段起就备受关注，制作费高达500亿韩元，是一部大型制作。原作同名网路漫画的作者姜草亲自执笔剧本，加上柳承龙、赵寅成、韩孝周等顶级演员，以及高允贞、李正河、金度勋等新锐演员的精彩演出，共同造就了此剧的全球热播。

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