從默劇學渣到演技派！朴海俊逆襲路太狂，自揭退學黑歷史：全租靠爸媽！49歲老么贖罪告白

以《夫婦的世界》渣男形象深植人心的實力派演員朴海俊（朴解浚），日前作客tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》大談Netflix熱播劇《苦盡柑來遇見你》幕後秘辛。 從「渣男前夫」成功轉型深情暖男「寬植」的他，竟自揭大學遭退學黑歷史，更驚爆「啃老繳學費」。

朴海俊坦言《苦盡柑來遇見你》播出後受到了大家的喜愛，自己激動的心情一直無法平靜，即使殺青多時，心一直停留在劇中。 而這一次的爆紅也徹底洗刷了他「愛情無罪」（朴海俊在《夫婦的世界》中飾演李泰伍一角並留下名台詞「愛上了人也不是罪吧」）標籤，連經紀公司代表都認證：「現在沒人記得李泰伍了！」被問及現實性格，他笑稱更接近劇中溫柔「寬植」，獲妻子背書認證相似度百分百。 主持人曹世鎬踢爆他在片場外號「吐槽精」，朴海俊機智回應：「只是用幽默方式抱怨啦！像吐槽導演『幹嘛拍這麼誇張』逗笑大家。」更自曝與金元錫導演四度合作，常拿導演開涮當劇組開心果。



最震撼的一幕莫過於朴海俊自揭「藝術學渣」黑歷史。 1995年因姨媽一句「長得帥」誤打誤撞考入韓國藝術綜合大學（1995級），卻因抱著「來享受一下大學生活」的心理無法適應而2年後遭退學。 他苦笑回憶：「教授讓我選自退或開除，只好乖乖當兵去。」退伍後，朴海俊突然戲癮爆發重考入學，竟成2000級「尷尬存在」：「98級叫我前輩，同期喊同學，根本沒人敢惹！」更驚人是他瞞著父母被退學，啃老繳完學費，劉在錫掐指一算驚呼：「這要多少錢？」朴海俊羞認：「全靠爸媽全額讚助學費和房租，我打工撐不過月就辭職。」



現年49歲的朴海俊談及父母流露愧疚：「作為老么從未正式報恩，給錢也不夠多。」被劉在錫犀利追問家境，他嘆氣坦承：「雙親應無經濟壓力。」另類孝道引發笑浪。



節目更挖出他大學「莎士比亞啞劇」黑歷史：「因釜山口音不敢開口，只能演默劇混學分！」與如今演技派形象形成強烈反差。

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