BLACKPINK Lisa「蜥蜴人」造型出戰2025科切拉音樂節：連唱7首歌換裝不停，貼身熱舞超火辣！隊友ROSÉ到場打氣

2025年科切拉音樂節(Coachella Valley Music and Arts Festival)今日起在美國盛大舉行,BLACKPINK成員Lisa首日登台連唱3首SOLO新歌,表現令人眼前一亮!隊友ROSÉ也到場應援,還與Lisa媽媽熱情擁抱,感情羈絆依舊深厚~

Lisa一連帶來7首個人單曲《FXCK UP THE WORLD》《Thunder》《LALISA》《New Women》《Moonlit Floor》《Money》《Born Again》《Rockstar》,連換5套不同造型,觀賞性十足。 也許為配合撒哈拉舞台主題,出場第一套服裝綴滿鱗片,令人聯想到蜥蜴,相當霸氣:



Lisa隨後換上卡通元素舞衣,秀出纖細小蠻腰和性感蜜大腿,可愛迷人:



load this lisa in 4k pic.twitter.com/TiaTSyE3Qq — lisa (@sourcelalisa) April 12, 2025

Lisa uses mic for decoration and let the backtrack do the singing for 'New Woman' performance in Coachella pic.twitter.com/k6H8ob5wjX — Flop Kpop (@TheFlopKpop) April 12, 2025

唱抒情歌時的造型堪比花仙子,衣服竟帶有發光功能,令人眼前一亮。



YES SING LISAAAA I HAVE TEARS IN MY EYES



THAICONIC LISA COACHELLA #LISACHELLA #Coachella2025 pic.twitter.com/2zAnsQNTRp — (@lisamygem) April 12, 2025

《Born Again》《Rockstar》更換上紅色機車裝,雙肩很有創意地裝了射燈。



LISA DID HER THING WITH LIFESTYLE pic.twitter.com/rivrU40aR3 — (@bIinksupreme) April 12, 2025

LISA serving live vocals for 'Born Again' at Coachella.pic.twitter.com/Ew7R55Qd8k — Pop Core (@TheePopCore) April 12, 2025

Lisa不僅與舞者貼身熱舞,還有一段地板獨舞,盡顯熱辣健美好身材:



WHAT ABOUT MY SANITY MISS LALISA?!?! pic.twitter.com/PvBa6fsMiO — lisa (@sourcelalisa) April 12, 2025

隊友ROSÉ也現身台下,還被拍到與Lisa媽媽熱情擁抱,感情羈絆依舊深厚:



rosé hugging and talking with lisa’s mom pic.twitter.com/5LP34EhbIz — hiro (@rsrosiess) April 12, 2025

此外,2025年科切拉谷音樂藝術節(Coachella Valley Music and Arts Festival)將於4月12日至14日、4月19日至21日登場,Lisa將於4月19日返場演出,隊友Jennie則將在4月14日、4月21日帶來表演。

