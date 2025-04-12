韓劇《機智住院醫生生活》首播EP.1「獵豹女士」羅美蘭登場！與高允貞同台飆戲，急診室緊張感瀰漫

今天首播的 tvN 全新週末劇《機智住院醫生生活》透過《請回答1988》裡的「獵豹女士」羅美蘭驚喜登場，吸引了眾人的目光。

羅美蘭將飾演與一年級住院醫師高允貞（飾演吳怡瑛）相遇的教授一角。



《機智住院醫生生活》是《機智醫生生活》第一、二季的衍生劇，描繪了一群懷抱「總有一天能成為聰明醫生」夢想的住院醫生們，從否認到成長的歷程。本劇原定於2024年播出，但因與住院醫生罷工事件重疊而延後，預計將於4月12日首播。



羅美蘭因出演由《機智醫生生活》申沅昊導演執導的tvN經典韓劇《請回答1988》而與其結緣，因此特別出演本劇。她曾在2015年播出的《請回答1988》中飾演溫暖照顧雙門洞鄰里的「獵豹女士」，深受觀眾喜愛。



《機智住院醫生生活》描繪的是鐘路律帝醫院婦產科一年級住院醫師吳怡瑛（高允貞 飾）的日常生活，她懷著「只求今天能平安度過」的樸素心願。社會經驗與醫術都尚未成熟的她，每天錯誤不斷，受盡前輩與教授的責備，艱難地撐過每一天。



在當天公開的劇照中，也展現了高允貞面對送進急診室的病患時那緊張萬分的神情，讓人一窺鐘路律帝醫院波瀾不息的生活日常。在生死交關的緊迫瞬間，凍僵般的高允貞與冷眼督促她的羅美蘭，讓緊張感更加升級。

製作組表示：「以『獵豹女士』廣受大眾喜愛的羅美蘭，將憑藉穿梭多種戲劇類型所累積的紮實演技實力，與高允貞發揮強大協同效應，為《機智住院醫生生活》的世界觀擴張注入力量。」同時也補充：「從羅美蘭開始，還有許多將為《機智住院醫生生活》劇情增添豐富色彩的特別出演陣容，敬請期待。」



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