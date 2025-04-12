收視好、演技好！《玉氏夫人傳》林知衍沒入圍《百想》「女子最優秀演技賞」，韓網友：無法理解！

本月7日，《第61屆百想藝術大賞》面過官方網站和 SNS 公開各部門的候選陣容。
根據公開的陣容，放送部門「女子最優秀演技賞」有高旻示《無聲蛙鳴》、金泰梨《正年》、金惠奫《背著善宰跑》、IU《苦盡柑來遇見你》、張娜拉《好搭檔》等共5人。活躍在多種體裁和平台上的他們，各自以不同的演技風格和角色詮釋而備受矚目。
雖然5位候選人都展現值得認可的演技，但是《玉氏夫人傳》的林知衍（林智妍）沒有入圍，就有部分人對候選名單提出了疑問。從去年11月開始到今年1月，共16集的《玉氏夫人傳》最終以 13.6% 的收視率落下帷幕。作品入圍作品賞、劇本賞、女子配角賞（金才禾）和男子新人演技賞（秋泳愚）等等多個獎項。飾演「狗德」一角的林知衍雖然以奴婢的身份開始，但是爲了生存變身爲「假玉泰英」，有吸引力地詮釋激烈的生存記，引領劇情發展的林知衍卻沒有獲得任何獎項的提名，因此在韓網引發熱烈討論。
而林知衍憑藉電影《左輪手槍》入圍女子配角賞，因此有人推測說，是不是不能在放送和電影兩個部門重複提名爲候選人，但過去曾有過兩個部門同時提名爲候選人的事例，因此這種解釋缺乏說服力。
對此，韓網友紛紛表示：「《玉氏夫人傳》中只刪除了玉氏夫人，真是無語，《大長今》中應該不會刪掉長今吧」、「無法理解候補名單」、「這次《百想》男女主候補都很奇怪」、「但是真的好遺憾，林知衍做得很好」、「不知道提名標準是什麼」、「雖然不是粉絲，但無法理解」、「林知衍演技很好啊？ 電視劇也是話題」、「雖然很可惜，但是其他演員們本來就很優秀，演技也很好」等等。
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