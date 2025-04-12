收视好、演技好！《玉氏夫人传》林知衍没入围《百想》「女子最优秀演技赏」，韩网友：无法理解！

本月7日，《第61届百想艺术大赏》面过官方网站和 SNS 公开各部门的候选阵容。
根据公开的阵容，放送部门「女子最优秀演技赏」有高旻示《无声蛙鸣》、金泰梨《正年》、金惠奫《背著善宰跑》、IU《苦尽柑来遇见你》、张娜拉《好搭档》等共5人。活跃在多种体裁和平台上的他们，各自以不同的演技风格和角色诠释而备受瞩目。
虽然5位候选人都展现值得认可的演技，但是《玉氏夫人传》的林知衍（林智妍）没有入围，就有部分人对候选名单提出了疑问。从去年11月开始到今年1月，共16集的《玉氏夫人传》最终以 13.6% 的收视率落下帷幕。作品入围作品赏、剧本赏、女子配角赏（金才禾）和男子新人演技赏（秋泳愚）等等多个奖项。饰演「狗德」一角的林知衍虽然以奴婢的身份开始，但是爲了生存变身爲「假玉泰英」，有吸引力地诠释激烈的生存记，引领剧情发展的林知衍却没有获得任何奖项的提名，因此在韩网引发热烈讨论。
而林知衍凭藉电影《左轮手枪》入围女子配角赏，因此有人推测说，是不是不能在放送和电影两个部门重复提名爲候选人，但过去曾有过两个部门同时提名爲候选人的事例，因此这种解释缺乏说服力。
对此，韩网友纷纷表示：「《玉氏夫人传》中只删除了玉氏夫人，真是无语，《大长今》中应该不会删掉长今吧」、「无法理解候补名单」、「这次《百想》男女主候补都很奇怪」、「但是真的好遗憾，林知衍做得很好」、「不知道提名标准是什么」、「虽然不是粉丝，但无法理解」、「林知衍演技很好啊？ 电视剧也是话题」、「虽然很可惜，但是其他演员们本来就很优秀，演技也很好」等等。
＊延伸阅读：【百想】入围名单中的死亡之组：「女子最优秀演技赏」的人选演技都太强啦～，真心难选！！
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