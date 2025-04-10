【百想】入圍名單中的死亡之組：「女子最優秀演技賞」的人選演技都太強啦～，真心難選！！

即將在5月5日舉行的韓國年度頒獎典禮《第61屆百想藝術大賞》，在公開了候選名單後討論相當熱烈！特別是「女子最優秀演技賞」的入圍名單，被稱作是死亡之組。

《百想藝術大賞》是韓國頒獎典禮中，最具代表性的綜合藝術獎項，今年「放送部門」的入圍名單中，尤其是「女子最優秀演技賞」的候選人讓網友們最為苦惱。

公開的名單中，入圍的有：高旻示《無聲蛙鳴》、金泰梨《正年》、金惠奫《背著善宰跑》、IU《苦盡柑來遇見你》、張娜拉《好搭檔》



▼網上評論：

1. 無條件張娜拉

2. 雖然我很喜歡金惠奫，但 IU、張娜拉、金泰梨實在太強了

3. 感覺會是IU或張娜拉拿到

4. 我發自內心的選不出來！！

5. IU Fighting！

6. 沒有朴信惠《來自地獄的法官》真的好可惜



7. 今年也太激烈了吧~

8. 張娜拉 IU

9. 《好搭檔》完全就是我的人生韓劇

10. IU 真的好瘋狂，不論是歌手還是演員都能做到TOP，好崇拜她

11. 感覺年輕演員們應該機會不大，前輩們實力跟人氣都太強了

12. 我認為要嘛是張娜拉，要嘛是金泰梨

13. 其實她們都表現得很棒，但高旻示放進來就顯得遜色很多

14. 為什麼沒有朴信惠~~~

15. IU 這次演技真的很棒，雖然我不喜歡她劇中的性格，但卻很真實，讓人很有共鳴

16. 以全球影響力加上劇本人物特性來說...必須是 IU！！！

17. 我猜IU不會拿到，感覺會頒給《苦盡柑來遇見你》最佳電視劇作品賞，太好哭了

18. 居然沒有《玉氏夫人傳》林智妍（林知衍），我好震驚



此外，「男子最優秀演技賞」也引發熱烈討論！【韓網熱門】被說「很奇怪」的百想電視部門最佳男主角候選人！網友反應大不同。

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