韓媒爆金賽綸新男友是歌手WOODZ曹承衍：分手受打擊釀酒駕，金秀賢女友另有其人！韓網友態度兩極

李鎮浩被法院下禁止令後依舊持續製作關於金賽綸的影片，近日公開了2019年「金賽綸與男子在街頭舉止親密」的影片，還爆料稱她在2021年至2022年與一名歌手交往，酒駕也是與這名歌手分手導致、與金秀賢無關。 據韓媒，這名歌手就是曾在UNIQ和X1活動的WOODZ（曹承衍）。

李鎮浩在4月9日公開了數張照片和一段影片，稱2019年金賽綸和金秀賢並非戀人關係，而是各有男友和女友。 照片中一名帶著帽子和口罩的女子在街頭與男子牽手散步，影片中兩人親暱地坐在街邊台階上，似乎在深情擁吻。 李鎮浩表示這是金賽綸身邊親近人士在街頭看到她與男子發生肢體接觸而感到震驚，因此遠遠拍下，當時所屬社的部份人士也看過這些照片和影片，拍攝日期的元數據是2019年5月27日。



而金秀賢與女友從2016年開始交往、2019年7月退伍時分手，所謂「2018年金賽綸深夜給金秀賢燉雞湯」，其實是當時金賽綸知道金秀賢有女友，趁休假期間去對方家裡探訪一次而已。

對於爆料影片，金賽綸遺屬表示片中女子並非金賽綸，拍攝時間點金賽綸是與女性友人在一起。 其實早在3月底，法院已判定李鎮浩的行為構成跟蹤犯罪，命令他在接下來的三個月不得透過YouTube發布與金賽綸及其遺屬相關的內容，但李鎮浩顯然毫不在意。

昨日，李鎮浩再次上傳影片，稱金賽綸從2021年初至2022年5月與一名歌手交往，身邊人都知道。兩人在SNS上互相按讚，金賽綸在歌手拍攝MV時以匿名送去咖啡車，還和同為藝人的好友一起參加歌手主辦的公開活動。



兩人在2022年5月17日分手，金賽綸當天下午原本要為主演劇集《獵犬們》進行後期錄音，但因分手造成的打擊而缺席錄音工作。第二天淩晨4點，金賽綸叫來關係很近的弟弟一起喝酒唱歌直到早上7點半，隨後開車前往朋友家時發生車禍。 李鎮浩表示，以上內容是同乘人士在酒駕案審理過程中親口所言，時間線上與金賽綸家屬主張的「2021年7月與金秀賢分手」相衝突，質疑遺屬說謊。



網友猜測該歌手可能是WOODZ（曹承衍），韓媒為此致電WOODZ所屬社EDAM娛樂進行確認，目前未能接通。



部份韓網友對李鎮浩的爆料表示反感，指出並無金賽綸與WOODZ交往的證據，持續曝光故人的私生活是玷污故人名譽的行為，無論有無其他男友，都不能證明金秀賢沒有在金賽綸未成年時期與她交往，亦不能證明金秀賢未犯下「兒童性誘騙」罪行。 另一些網友則指責金賽綸及遺屬一直在說話，為無辜受牽連的金秀賢鳴不平。

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