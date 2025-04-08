《一日三餐》合作多年 柳海鎮自曝與車勝元屬於不同類型「他讓我學會正面思考」

演員柳海鎮日前登上YT節目，除了宣傳自己的電影新作《野黨》外，也提到《一日三餐》拍攝幕後祕辛。

日前YT頻道《心酸哥》邀請電影《野黨》的主要演員柳海鎮以及最近在《苦盡柑來遇見你》演出相當動人的朴海俊共同擔任嘉賓。主持人申東燁詢問柳海鎮，在拍攝《一日三餐》這節目時，給觀眾相當療癒並且有趣的內容，不覺得很有意義嗎？柳海鎮也表示真的是很有趣，有時候拍得一肚子火！直白的回答讓大家都嚇了一跳。



柳海鎮表示，是在相當偶然的機會下開始拍攝《一日三餐》，雖然大家定義是個綜藝節目，但對他來說其實就像是拍攝了另一部作品的感覺，他提到在晚材島的時候，真的聊了很多，拍攝到晚間11點左右才結束，那時候也喝了一杯，雖然現在也是如此，那時房間內到處都放置著攝影機鏡頭，所以直到凌晨都還一直竊竊私語著，即使也有著很多矛盾，讓柳海鎮覺得是難得的珍貴體驗。



另一位MC也提到車勝元前輩曾在其他綜藝節目中提到，自己與柳海鎮是真的非常不一樣，柳海鎮則表示，舉例運動的部分來說，車勝元是喜歡健身房這一類的訓練，而他自己則是喜愛在野外跑步，簡單來說就是類似這樣的差異性。柳海鎮也提到自己與車勝元在同公司時，某天突然覺得有些人很表面很假，讓柳海鎮很不高興，不過車勝元卻告訴他，對方也有可能是真心的不是假的，可能從那時開始，讓柳海鎮也學習正面思考。



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