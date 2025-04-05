韩国人气女团Dreamcatcher强势回归 香港安可演唱会5月1日震撼登场 6成员携暗黑摇滚魅力袭港

韩国独特暗黑摇滚风格女团Dreamcatcher，自2017年出道以来凭藉强劲舞台实力和鲜明音乐特色，吸引了众多海内外粉丝的喜爱！而她们即将在5月1日於香港举办《Dreamcatcher 2025 World Tour [7 Doors : A Lucky Encore] in Hong Kong》 。

此次香港安可场将有祉攸、秀雅、始娟、裕贤、多美及佳泫6位成员参与。Dreamcatcher承诺将以加倍精彩的舞台，为InSomnia（官方粉丝称号）带来独树一格的精彩演出。她们的表演将搭配标志性的刀群舞及华丽的视觉效果，为InSomnia打造一个独一无二的暗黑奇幻之夜，千万不要错过！

Dreamcatcher的音乐不仅融合了摇滚、电子、金属等多元风格，还因其复杂的世界观和剧情MV而闻名，被粉丝誉为「概念匠人」。她们的专辑《Dystopia: The Tree of Language》及《Apocalypse: Follow Us》更是受到了广泛好评，展现出她们在音乐创作上的深度与多样性。

近年来，Dreamcatcher的人气飙升，巡演足迹遍布日本、英国、葡萄牙、西班牙、荷兰、德国、波兰、阿根廷、美国、秘鲁等多个国家，堪称「环游世界的国际女团」。她们的音乐和舞台演出不仅吸引了本土粉丝，也赢得了国际乐迷的青睐，形成了全球性的粉丝社群。

Dreamcatcher将於2025年5月1日在麦花臣场馆举行《Dreamcatcher 2025 World Tour [7 Doors : A Lucky Encore] in Hong Kong》！票价由港币980元起，门票将於2025年4月9日（星期三）下午1点起在KKTIX（www.kktix.com）、大麦网（damai.cn）及Trip.com（trip.com）正式公开发售。



《Dreamcatcher 2025 World Tour [7 Doors : A Lucky Encore] in Hong Kong》



日期：2025年5月1日(星期四)

时间：晚上7点

地点：麦花臣场馆

票价：港币HKD $1580 / $1380 / $980

公开发售：2025年4月9日（星期三）下午1点起

订购网站：KKTIX - KKTIX.com / 大麦 - https://www.damai.cn / Trip.com - trip.com

主办单位：CCY Entertainment

协办单位 : 小金鹿娱乐 / 大名娱乐

制作伙伴 : Daymaker Creatives

经纪公司 : Dreamcatcher Company

巡回统筹 : CUL Studio

粉丝福利 : HI-TOUCH / 团体合照 (15人一组) / 签名即影即有 / 官方海报





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