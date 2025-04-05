韓國全能創作歌手《Super Band》冠軍夏賢尚 6.7登澳舉行個人粉絲演唱會

夏賢尚於2018年以創作單曲〈Dawn〉在韓國正式出道，僅在出道半年的時間，他便憑藉獨特的溫柔美聲，受邀演唱人氣韓劇《陽光先生》的OST。

隔年，夏賢尚參加了樂團選秀節目《Super Band》，在比賽中展現了令人驚艷的表演，最終奪得總冠軍，成功打響了知名度。

擁有迷人且溫暖嗓音的夏賢尚更與歌手 Paul Kim、鄭承煥、MeloMance 金珉碩及嘻哈歌手 Big Naughty 組成限定團體「耳膜少年團（고막소년단）」，他們舉行了街頭表演活動，在演出的各種歌曲中，簡短地翻唱了 〈Spring Day〉引起了巨大轟動，更為大眾矚目。

除了在樂團和限定團體中的表現，夏賢尚也為多部熱門韓劇演唱OST，包括《陽光先生》、《浪漫速成班》、《我的出走日記》和《浪漫的體質》等作品，並獲得了眾多韓星的推薦，如演員朴寶英、NCT道英、黃旼炫等。

夏賢尚即將於2025年6月7日在澳門舉行個人粉絲演唱會，除了獻上自出道以來的眾多熱門歌曲外，更準備了多項粉絲福利，期待與粉絲可以更多近距離的互動。

《2025 HA HYUN SANG FAN CONCERT IN MACAU》將於2025年6月7日（星期六）晚上6點在「澳門銀河」- G Box 舉行，票價由港幣/澳門幣788元起，門票將於2025年4月9日（星期三）中午12點在銀河票務 www.galaxyticketing.com 和大麥網 damai.cn 正式公開發售。



《2025 HA HYUN SANG FAN CONCERT IN MACAU》



日期：2025年6月7日(星期六)

時間：晚上6點

地點：「澳門銀河」- G Box

票價：港幣HKD / 澳門幣MOP $1,388/$1,088/$788

公開發售：2025年 4月9日（星期三）中午12點起

訂購網站：銀河票務 - www.galaxyticketing.com / 大麥 - https://www.damai.cn

主辦單位：萬星國際娛樂文化

經紀公司：WAKEONE



粉絲福利詳情：

$1,388門票：HI-TOUCH（全體）、團體合照1:15（全體）、親筆簽名拍立得（15名）、印簽明信片（全體）、官方小卡（全體）

$1,088門票：HI-TOUCH（全體）、親筆簽名拍立得（5名）、官方小卡（全體）

$788門票：HI-TOUCH（全體）、官方小卡（全體）





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