韓國人氣女團(G)I-DLE成員MINNIE首度於沙田馬場獻唱 為盛事揭開序幕

香港賽馬會繼去年年底破天荒邀請國際韓流巨星擔任開幕表演嘉賓後，今年四月再度邀請韓國炙手可熱的藝人親臨沙田馬場表演。4月27日舉行的「富衛保險冠軍賽馬日」請來韓國人氣女團(G)I-DLE成員MINNIE，以及樂壇天后容祖兒一起擔任開幕表演嘉賓，現身沙田馬場馬匹亮相圈同場獻唱，為這場矚目的馬壇國際賽事增添星光熠熠的娛樂氛圍！

韓國女團(G)I-DLE的泰籍成員MINNIE對於首次參與香港賽馬活動表示：「能夠第一次到訪沙田馬場，踏上馬匹亮相圈舞台為大家表演，十分榮幸。這是我第一次參與香港賽馬盛事，能夠見證國際賽事，並與熱情的粉絲們互動，非常期待！希望到時會見到香港，以及來自世界各地的朋友和粉絲們來看我的演出，並且參與世界級賽馬體驗！」一直都很欣賞跳唱天后容祖兒的MINNIE，去年(G)I-DLE在香港舉行演唱會，曾翻唱容祖兒的經典歌曲《我的驕傲》，現場反應熱烈，知道今次有機會與祖兒見面，感到非常雀躍，期待與前輩祖兒同場演出！

過往曾為不同賽馬日擔任表演嘉賓的天后容祖兒，將會第四度現身沙田馬場，她表示：「小時候住在沙田馬場附近，與馬場為鄰，經常經過馬場都會聽到場內觀眾的歡呼聲，氣氛熱鬧。每次到沙田馬場表演，湧現童年回憶，相當有親切感，而且都會感受到現場觀眾的熱情與賽事的震撼，能夠見證世界級騎師與賽駒的精彩對決，真的讓人非常興奮！」

容祖兒對於即將與MINNIE首次同場表演表示：「我都有留意(G)I-DLE，去年她們在香港舉行演唱會，自己也有去捧場兼送花籃打氣，好意外她們翻唱了我首歌《我的驕傲》，好開心，忍唔住在台下一齊唱！今次能夠與主唱之一的MINNIE 一起為『富衛保險冠軍賽馬日』揭開序幕，為大家帶來多元化的勁歌熱舞，我都好期待，希望融合不同亞洲音樂文化的表演，吸引更多市民和旅客入場參與，感受香港賽馬的熱鬧及刺激氣氛。」

近期政府亦有推動賽馬旅遊，祖兒於2023年為農曆新年賽馬日擔任表演嘉賓時，已為大家推介「馬場一日遊」，笑言自己是賽馬旅遊「先驅大使」！自稱是「盲選」派的她，間中也會跟朋友一起觀賽與參與。雖然不太懂，但覺得很好玩，就算沒有斬獲也可以做善事。今次再度擔任表演嘉賓，屆時都會下注碰碰運氣，全程投入大賽氣氛！」

MINNIE 與容祖兒的音樂才華和舞台魅力一直深受全球粉絲喜愛，這次能夠一同見證她們首次同場演出，勢必吸引本地市民及來自世界各地的旅客，慕名親臨沙田馬場一睹兩位巨星的舞台魅力！二人除了在馬匹亮相圈舞台上獻唱大熱歌曲外，並會跟現場觀眾一起觀賞一級賽，齊齊撐參賽馬匹及其隊伍，見證馬壇冠軍的誕生！另外，現場設有各式多樣化娛樂項目，賽道內外精彩節目源源奉上，為入場人士帶來多元化的賽馬體驗！

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