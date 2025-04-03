BOYNEXTDOOR拜託粉絲數慢一點！「我們很累」太賣力跳到直接躺在舞台原地休息10秒〜

青春男團BOYNEXTDOOR六位成員JAEHYUN、SUNGHO、RIWOO、LEEHAN、TAESAN與WOONHAK雖是二度訪台，不過是首度舉辦專場演唱會《KNOCK ON Vol.1》台北站，門票一開賣即秒殺售罄，雖然演唱會是傍晚6點才開唱，中午過後演出會場外就已經擠滿了滿懷期待的粉絲們。

一開場BOYNEXTDOOR六人穿著學院風外套搭配破牛仔褲，為滿場粉絲們帶來〈Earth, Wind & Fire〉、〈부모님 관람불가（Dangerous）〉兩首歌曲，精彩又快速的舞步以及隊形移動，非常迅速帶動了現場的氣氛，粉絲們的熱烈回應也讓六人在舞台上用中文表示「感覺很好」，並且也與Onedoor們分享他們繼上次拼盤演唱會後再次來台的心情。



本次演唱會的標題是「Knock On」也是別有用心，BOYNEXTDOOR也特別說明這個字用韓語唸起來會與「樂園」類似，希望相聚的時刻帶給大家樂園般的感覺，成員們也非常喜歡這個名稱所蘊含的意義。LEEHAN也特別關心粉絲們，特別以中文詢問「你們是吃了晚餐才來的嗎？」發現粉絲們聽得懂他的中文，更是讓他特別開心，還請Onedoor推薦他好吃美食，還趁機大家告白說「我愛你」逗得粉絲們笑聲不斷。



接著BOYNEXTDOOR六人換上了全白服裝再度登場，更是下台走入粉絲群當中，除了以超近的距離跳舞給粉絲們看，其他更是把握機會與粉絲們比愛心、擊掌與自拍，讓靠近走道的幸運粉絲們又驚又喜，隨著歌曲結束他們也依依不捨回到舞台上，也知道大家一定埋怨歌曲太短了，所以向粉絲們喊話，下次會寫比較長一點的歌曲，好讓他們能夠下台與粉絲玩得更久。



BOYNEXTDOOR賣力帶來一首首舞曲，兩個小時過去他們的體力也慢慢消耗，還累到直接躺在舞台上喊「我們很累」，向粉絲們請求「休息10秒鐘」，更請大家務必要「慢慢數」，JAEHYUN更是躺在地上也不忘大讚Onedoor「妳們好可愛」嘴巴超甜〜他們也許願演出後能夠盡情享用粉絲們所推薦的台灣美食。



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