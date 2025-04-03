韩国人气女团(G)I-DLE成员MINNIE首度於沙田马场献唱 为盛事揭开序幕

香港赛马会继去年年底破天荒邀请国际韩流巨星担任开幕表演嘉宾后，今年四月再度邀请韩国炙手可热的艺人亲临沙田马场表演。4月27日举行的「富卫保险冠军赛马日」请来韩国人气女团(G)I-DLE成员MINNIE，以及乐坛天后容祖儿一起担任开幕表演嘉宾，现身沙田马场马匹亮相圈同场献唱，为这场瞩目的马坛国际赛事增添星光熠熠的娱乐氛围！

韩国女团(G)I-DLE的泰籍成员MINNIE对於首次参与香港赛马活动表示：「能够第一次到访沙田马场，踏上马匹亮相圈舞台为大家表演，十分荣幸。这是我第一次参与香港赛马盛事，能够见证国际赛事，并与热情的粉丝们互动，非常期待！希望到时会见到香港，以及来自世界各地的朋友和粉丝们来看我的演出，并且参与世界级赛马体验！」一直都很欣赏跳唱天后容祖儿的MINNIE，去年(G)I-DLE在香港举行演唱会，曾翻唱容祖儿的经典歌曲《我的骄傲》，现场反应热烈，知道今次有机会与祖儿见面，感到非常雀跃，期待与前辈祖儿同场演出！

过往曾为不同赛马日担任表演嘉宾的天后容祖儿，将会第四度现身沙田马场，她表示：「小时候住在沙田马场附近，与马场为邻，经常经过马场都会听到场内观众的欢呼声，气氛热闹。每次到沙田马场表演，涌现童年回忆，相当有亲切感，而且都会感受到现场观众的热情与赛事的震撼，能够见证世界级骑师与赛驹的精彩对决，真的让人非常兴奋！」

容祖儿对於即将与MINNIE首次同场表演表示：「我都有留意(G)I-DLE，去年她们在香港举行演唱会，自己也有去捧场兼送花篮打气，好意外她们翻唱了我首歌《我的骄傲》，好开心，忍唔住在台下一齐唱！今次能够与主唱之一的MINNIE 一起为『富卫保险冠军赛马日』揭开序幕，为大家带来多元化的劲歌热舞，我都好期待，希望融合不同亚洲音乐文化的表演，吸引更多市民和旅客入场参与，感受香港赛马的热闹及刺激气氛。」

近期政府亦有推动赛马旅游，祖儿於2023年为农历新年赛马日担任表演嘉宾时，已为大家推介「马场一日游」，笑言自己是赛马旅游「先驱大使」！自称是「盲选」派的她，间中也会跟朋友一起观赛与参与。虽然不太懂，但觉得很好玩，就算没有斩获也可以做善事。今次再度担任表演嘉宾，届时都会下注碰碰运气，全程投入大赛气氛！」

MINNIE 与容祖儿的音乐才华和舞台魅力一直深受全球粉丝喜爱，这次能够一同见证她们首次同场演出，势必吸引本地市民及来自世界各地的旅客，慕名亲临沙田马场一睹两位巨星的舞台魅力！二人除了在马匹亮相圈舞台上献唱大热歌曲外，并会跟现场观众一起观赏一级赛，齐齐撑参赛马匹及其队伍，见证马坛冠军的诞生！另外，现场设有各式多样化娱乐项目，赛道内外精彩节目源源奉上，为入场人士带来多元化的赛马体验！

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