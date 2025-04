Oh My Girl公開出道10週年特別單曲〈Oh My〉概念照，一如既往地清爽風格洋溢著幸福微笑

人氣女團 Oh My Girl 釋出如大海般清新的特別單曲概念照,成員們臉上也洋溢著幸福的笑容。

Oh My Girl透過官方SNS公開特別單曲〈Oh My〉的團體及個人概念照,進一步提升了粉絲的期待感。



在公開的照片中,Oh My Girl 六位成員齊聚一堂,彷彿為了慶祝這個特別的日子,與特別的朋友們共度出道10週年。她們以海鮮市場為背景,身穿令人聯想到大海的藍色系服飾登場,吸引眾人目光。成員們還搭配了各具特色的飾品,展現六人六色的獨特俏皮魅力。



〈Oh My〉是Oh My Girl自去年8月發行第十張迷你專輯《Dreamy Resonance》後,時隔約8個月推出的全新單曲。透過這次特別單曲,Oh My Girl將濃縮她們一路走來的音樂旅程,並向陪伴她們走過10年的特別存在——粉絲「Miracle」表達真摯的心意。



另一方面,Oh My Girl將於4月9日晚上6點透過各大音樂平台發行特別單曲〈Oh My〉,隨後於19日至20日在首爾松坡區奧林匹克公園舉行單獨演唱會《2025 Oh My Girl Concert [Milky Way]》,以多樣的活動迎接出道10週年。















