IU被問李鍾碩看《苦盡柑來遇見你》的感想！她幽默回：「他太忙了還沒看劇，我現在心裡只有寬植」

由 IU、朴寶劍、文素利、朴海俊主演的《苦盡柑來遇見你》劇情以「四季」形式講述於1950年代濟州島出生的「愛純」和「寬植」一生的故事。

《苦盡柑來遇見你》不是一次在 Netflix 公開全集數，而是每週公開4集，歷時4周公開16集。3月28日公開的第4幕記錄以 6,000,000 收視率（收視時間除以作品的總播放時間）位居全球 TOP 10 系列（非英語）部門第3位，完美落下帷幕。



而 IU 在飾演愛純和女兒金明，給觀眾帶來溫暖的笑容和熱淚。對於作品受到全球觀眾喜愛，IU 接受採訪表示：「真的很幸福，周圍的人都發來應援簡訊，好久沒和我聯繫的人也都跟我聯繫，感受到我們的作品在幾代觀眾中形成共鳴。雖然是第一次出演 Netflix 原創系列，不知道票房的標準，即使向相關人士詢問這些部分，但標準卻很模糊，不知道到什麼程度才算好。但最近因爲宣傳經常見到 Netflix，每週都能感覺到表情很好並祝賀我，或者露出滿意的表情，所以我覺得『一切都很順利』。」



被問到現實中既是男友又是同爲演員的李鍾碩（李鐘奭）的反應是如何？IU 表示：「我知道他很忙，可能還沒有看劇。《苦盡柑來遇見你》今天才結束宣傳期，我現在心裡只有寬植，只知道寬植，也許明天（聊男友的話題）應該沒關係。」展現幽默的一面 XD



另外，IU 下一部作品是和邊佑錫合作的《21世紀大君夫人》，該劇以21世紀君主立憲制的大韓民國為背景，講述雖然是擁有一切的財閥，但身份卻只是「平民」而煩躁的女人，和一個是王的兒子，卻什麼也得不到而悲傷的男人，兩人之間打破身份的羅曼史。

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