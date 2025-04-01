【四月韓劇】「死神」孔明熱戀金珉河 Viu Original《芭妮與哥哥們》盧正義周旋高顏值四男神

四月韓劇攻略來了！繼《魔女》後，新生代仙氣女神盧正義再度攜手「黃Viu」呈獻Viu Original青春韓劇《芭妮與哥哥們》，《我死的一週前》和《Biong Biong地球娛樂室 第三季》亦準備排隊上架！至於李帝勳話題力作《協商的技術》將於復活節迎來大結局，保證劇迷連假宅在家追劇不無聊！

Viu Original《芭妮與哥哥們》 4月4日首播

改編自人氣甜寵網漫，Viu Original原創青春韓劇《芭妮與哥哥們》講述藝仁大學雕塑系的資優生芭妮（盧正義 飾）經歷了初戀秦賢伍（洪民基 飾）這段愛情黑歷史後，自此被標籤為「戀愛傻瓜」。某天各具魅力的男人們：視覺設計系代表黃載烈（李彩玟 飾）、財閥家孫子車志源（趙俊英 飾）、備受矚目的雕塑家趙阿郎（金賢鎮 飾）突然與芭妮糾纏不清，她的愛情煩惱也隨之展開⋯⋯



《芭妮與哥哥們》網羅一眾高顏值新生代演員主演，包括「女版車銀優」盧正義、「小宋江」李彩玟、SM娛樂力捧新人趙俊英...等，養眼陣容引發超高討論！該劇也是男女主角盧正義和李彩玟繼《名校的階梯》後火速二搭的作品，劇迷期待二人能夠在《芭妮與哥哥們》修成正果，談一場甜甜蜜蜜的戀愛！劇集將於4月4日起逢星期五、六晚上在「黃Viu」免費上架。



《我死的一週前》 4月3日首播

全新奇幻愛情韓劇《我死的一週前》講述金藍雨（孔明 飾）和鄭熙完（金珉河 飾）早在高中時期互相暗戀，但是兩人的緣份因藍雨突然去世而劃上休止符，熙完也從天真開朗的高中生變成對生活毫無慾望的年輕人。就在熙完死前一星期，她與作為死神的初戀藍雨再次相遇，熙完列出了一份遺願清單，並決定在最後的日子裡完成那些未曾實現的心願，兩人也在逐一實現遺願過程中重拾往日情感，一同尋找人生意義。



近年孔明憑著Viu Original原創韓劇《紅天機》等劇集打響知名度，經歷接近兩年的兵役後，他終於以《我死的一週前》首度回歸小螢幕，該劇更是他出道十二年來首度擔綱男主角的作品，期待見證他在演技上的成長！值得一提的是，《我死的一週前》不但入選第29屆釜山國際電影節「On Screen」單元，門票更在預售3分鐘便銷售一空，足見劇集深受支持！香港觀眾可以在4月3日起逢星期四晚透過「黃Viu」緊貼進度。



《協商的技術》 熱播中

全新商界韓劇《協商的技術》連續三周收視飆升，創下8%收視紀錄，成為本季最備受看好的韓劇之一！故事講述人稱狠毒「白蛇」的傳奇企業談判專家尹洙諾（李帝勳 飾）為拯救陷入危機、負債高達11兆的前東家山人集團，率領律師吳順英（金大明 飾）、郭敏貞（安賢好 飾）和崔振秀（車康潤 飾）回巢救亡。



近日劇情發展到會長宋在植（成東鎰 飾）竟然曾經賣掉股票，購入價值500億元的濟州島DADO度假村，為了解決公司的財政危機，洙諾決心說服會長唯一女兒宋志奧（俞利 飾）變賣DADO填補債務⋯⋯《協商的技術》將於復活節迎來大結局，觀眾萬勿錯過。



《Biong Biong地球娛樂室 第三季》 4月25日首播

由韓國最強製作人羅暎錫打造，「MZ世代文化總統」李泳知、超人氣女團IVE隊長安俞真、OH MY GIRL主Rapper MIMI和喜劇演員李恩智主持的《Biong Biong地球娛樂室》講述四名勇士為了抓捕逃往地球的月球兔子，由此穿越時空展開一連串大冒險！節目自2022年首播後廣受好評，成員之間的超強默契亦為觀眾帶來了大量笑聲。繼第一、二季先後遠赴泰國和芬蘭取景後，《Biong Biong地球娛樂室 第三季》全員已於今年年初前往阿拉伯阿布扎比及葡萄牙里斯本進行拍攝，並會在4月25日迎來首播，爆笑內容也一樣萬勿錯過。



除了上述精彩節目，Viu Original原創韓劇《臥底高中》及《魔女》亦已全套上架，還未收看兩部話題作的觀眾，不妨趁四月假期到「黃Viu」足本重溫，安心在家中享受「自由追劇的歡樂時光」！

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