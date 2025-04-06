演藝、歌唱、綜藝都精通的 IU…從熱門韓劇《苦盡柑來遇見你》到全能藝人，展現堅固的存在感！

歌手兼演員的 IU 再度刷新了自己作為演員的巔峰時刻，同時也更加穩固了她作為全能藝人的無敵存在感。

《苦盡柑來遇見你》大熱門，IU演技再創高峰

根據 K-內容線上競爭力分析機構 GoodData Corporation 於1日公布的數據，Netflix 熱門韓劇《苦盡柑來遇見你》的女主角 IU，在 TV-OTT 明星話題性演出者部門中榮登第一名，第二名則由同劇男主朴寶劍獲得。



《苦盡柑來遇見你》於3月28日迎來完結，全劇上線，該劇以四季為背景，講述出生於濟州島的「倔強叛逆女孩」吳愛純（IU、文素利 飾）與「憨直深情男」梁寬植（朴寶劍、朴海俊 飾）充滿冒險的一生。IU 在劇中同時飾演愛純及其女兒金明，挑戰一人分飾兩角，展現精湛演技。這項並不容易的挑戰，她卻完美詮釋，透過細膩的演技，展現兩位角色隨時間流轉而豐富飽滿的人生，成功將愛純&金明的人生故事，深刻地烙印在觀眾們心中。

觀眾紛紛表示，IU 繼2018年電視劇《我的大叔》之後，再次創下個人代表作。自從她憑藉《我的大叔》獲得演技認可後，陸續出演《德魯納酒店》、《嬰兒轉運站》、《Dream》等多部作品，逐漸鞏固演員地位，而這次透過《苦盡柑來遇見你》，她再次成功擴展了自己的演技版圖。



IU之所以受到大眾喜愛，是因為她在多個領域都展現出過人的實力。儘管將重心放在演戲上，她對本業「音樂」也毫不懈怠。

戲劇與音樂雙棲發展，實力派藝人形象穩固，演唱會更是人氣爆棚

在3月21日公開的《苦盡柑來遇見你》中，IU 親自演唱了第一幕出現的插曲〈夜裡漫步〉（Midnight Walk），吸引了眾人目光。這首〈夜裡漫步〉原是由創作歌手 d.ear 所作，搭配細膩旋律與抒情歌詞，再加上IU溫暖的歌聲，引導聽眾沉浸於各自的回憶之中。



自2008年出道以來，IU已發行39張專輯，以無數首名曲證明她作為歌手的存在感仍然強大。她的演唱會一票難求、極度搶手，一開賣必定「血流成河」。特別是她去年9月於首爾(上岩)世界盃體育場舉辦的安可演唱會，成為韓國首位在該場地舉辦演唱會的solo女歌手，並成功動員10萬名觀眾，締造驚人紀錄。

在《苦盡柑來遇見你》中飾演金明的父親寬植的演員朴海俊（朴解浚），也在採訪中提到 IU 的演唱會。他說：「原本只是想看看她表現得怎麼樣，結果一去才發現，演唱會根本沒完沒了。她唱了快四個小時，到晚上10點、11點還在唱，真的對自己的工作非常專業」大力稱讚她的職業精神。



網路綜藝《IU的調色盤》（IU's Palette）廣受好評，展現多樣魅力

除了演技與音樂外，IU在主持綜藝方面的活躍也未曾停歇。她透過自製網路綜藝節目《IU的調色盤》，展現自然的主持風格而獲得好評。與多位明星營造出絕佳化學反應，無論是合作舞台或真摯的對談，都展現她作為MC（主持人）的價值，呈現出多樣且迷人的魅力。



IU 這位頂級萬能藝人的未來動向，也令人更加矚目！！



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