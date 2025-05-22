韓國駐紐約總領事館否認金秀賢「買兇殺人驚動FBI」！「AI錄音、元斌探視」皆被打假，遇襲說法前後不一

據韓媒Money Today獨家，韓國駐紐約總領事館本月19日表示，領事轄區內近期沒有發生「韓國人針對海外國民犯下殺人未遂等罪行遭到逮捕」的事件，間接否定了「金秀賢買兇殺人」說法。

總領事館表示，根據《維也納領事關係公約》第36條，當本國國民在外國被逮捕或拘禁時，當地執法機關有義務立即通知該國的領事機構，但目前為止，總領事館尚未收到任何有關此事件的通知。 這意味著，該事件可能並未被當地執法機關正式受理。

對於FBI正在調查該案件的說法，總領事館表示這不屬於他們掌握或管理的資訊範疇。



此前，YT頻道「橫豎研究所」金世義在5月7日召開記者會，稱來自美國紐澤西洲的舉報者A某提供了最新錄音證據，證明金賽綸從15歲國中二年級開始與金秀賢交往，還稱A某不久前遭到一名韓國人和一名中國人襲擊，質疑兇手背後是金秀賢方面的勢力在進行操控。

金世義稱嫌疑人已被逮捕、正由聯邦調查局FBI負責調查，警方已掌握嫌疑人的手機通話記錄：「這是明確的有計劃犯罪、教唆殺人事件。」



記者會至今，金世義的說法已遭到諸多質疑。 金世義在記者會上口述稱A某頸部被刺傷9刀，但同時出示的診斷書顯示受傷部位是右肩、左手掌和無名指、右頭右耳。 網友指出金世義記者會公開的2張傷口照片是來自網路下載，隨後A某通過金世義直播公開了親自錄製的影片，解釋稱記者會的照片只是示意、中間存在誤會; 而且，影片僅展示了右臂和左手的傷口，卻沒有提到頸部狀況。



A某提供的對話錄音裡，金賽綸親口稱15歲開始與金秀賢交往，該錄音也被指是用AI生成。 YTR李鎮浩在金世義記者會後也召開了記者會，向記者分發鑒定證書，稱相關錄音為AI偽造：「舉報人以AI生成的語音為基礎，加上第三人也就是他自己的聲音，以及噪音。」

不僅如此，金世義記者會公開了自稱A某妻子的女性獨白錄音，妻子用英文稱韓國演員元斌曾親自到訪給予幫助「你安靜地過來，表達了你的敬意」，對元斌表達感謝。 然而，元斌身邊人士稱他從未去過紐澤西，更未見過A某夫妻。



韓網友認為相關爭論已令事件重點變得模糊，應該重新聚焦與「有無未成年交往」這一議題：「真的只要擺事實就夠了」「教唆殺人的說法從一開始就很難相信」「橫豎研應該遭到天罰」「果然從一開始就不應該相信橫豎研」「能理解橫豎研是遺屬唯一發聲窗口，但現在可能應該遠離了」「已經離開的金賽綸真的太不幸」。

也有人提醒，即便橫豎研給出的「美國舉報人」部份證據為偽造，也不能因此否定合照、信件、Kakaotalk對話記錄的真實性。

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