金賽綸美國舉報人承認受傷照片為假、曾偽造錄音！理由令人困惑

YT頻道「橫豎研究所」金世義和金賽綸家屬委託律師夫智皙本月7日召開記者會，公開了自稱來自美國紐澤西的舉報人提供的錄音和傷口照片。 然而僅半天之內，舉報人就承認照片和錄音都有非真實成分，令人傻眼。

根據金世義公開的錄音，金賽綸自述從國二開始與金秀賢交往，出事後被無情拋棄。 金世義還質疑金秀賢身邊人士試圖僱人殺害舉報人，稱舉報人被神秘男子刺傷頸部9刀，在記者會公開了左手和肩部傷口照片及一張診斷書，稍晚更通過直播公開舉報人拍攝的影片作為證據。

然而，診斷書僅顯示「右肩穿透性刺傷、左手掌撕裂傷、左手無名指神經受損、右頭右耳鈍器傷」，卻沒有提到金世義和舉報人所主張的頸部刺傷和右臂受傷。 而且，若診斷書屬實，那麼影片中舉報人用右手進行拍攝的動作也令人存疑。



舉報人承認記者會照片非本人

據確認，記者會公開的兩張照片其實是從網路下載盜用。 對此，舉報人給出了解釋：「我的白人妻子造成了誤會。 我們之前有過一些爭吵。 出事時是無法直接聯絡家人的情況，結論就是把醫院給的『傷口是這程度』照片傳給了（橫豎研）作家，並用語音訊息進行說明。 給傷口拍照會不會太好笑？ 丈夫受到兇器傷害，哪有妻子會舉著相機拍照啊。」

左：金世義記者會公開傷口照片

右：李鎮浩記者會公開網路圖片



舉報人承認曾偽造錄音

舉報人稱確實曾給金秀賢所屬社Goldmedalist傳去故意偽造的錄音檔，理由是：「因為之前約好要傳給他們，如果不傳的話，他們會以為我是間諜，所以故意傳去很不合理的內容。」韓媒認為該說法無異於胡說八道。

金賽綸錄音也被鑒定為假

根據舉報人提供給金世義的錄音，金賽綸親口表示2015年就與金秀賢交往。 然而金世義記者會之後，YTB李鎮浩立即召開記者會，向記者分發了相關錄音為AI偽造的檢定證書：「舉報人以AI生成的語音為基礎，加上第三人也就是他自己的聲音，以及噪音。」

李鎮浩稱舉報人就是個騙子，同時聯絡多方、根據需求偽造錄音並索要巨額金錢，其中提供給李鎮浩的對話錄音裡金賽綸清楚說是成年之後才交往、還說金秀賢是「很好的歐巴」，而金秀賢方面收到所謂錄音檔後選擇了無視。



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