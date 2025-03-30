IU在《苦盡柑來遇見你》一人分飾兩角演技封神：從隱忍母親到熾烈少女的靈魂切換 

全能藝人IU（李知恩）在Netflix熱播劇《苦盡柑來遇見你》中再創演技高峰，憑藉對母女雙角的精準詮釋引發觀眾熱議。

在21日上線的第三幕（第9-12集）中，IU同時飾演歷經滄桑的母親「愛純」與懷抱理想的女兒「金明」，以細膩的表演層次將兩代女性的生命韌性與青春鋒芒演繹得絲絲入扣，被網友大讚「年末大賞預定」。



作為從小在海邊長大的「愛純」，刻意粗糲的聲線與微駝的體態重塑出被生活磨礪的勞動女性形象。 在與婆家的爭執戲中，她顫抖的雙手、從喉頭擠出的嘶啞控訴，將角色數多年積壓的委屈化為無聲淚水; 又在聽聞小兒子去世時驟然爆發——衝向碼頭的長鏡頭裡，她踉蹌步伐令觀眾驚嘆「每一根汗毛都在演戲！」



'아비의 울음이 파도를 덮었다'



관식애순 이 장면이 한드 오열씬 역사를 새로 썼다고..

혼자서 평생 이 비극이 자기가 축대 고치러 가서 생긴 일이라고 자책했을 관식이 마음 감도 안 와 ... pic.twitter.com/W9Mg00XjIw — 콩떡 (@gumming6_6) March 14, 2025

切換至大學生「金明」時，IU瞬間注入截然不同的能量：挺直的背脊、清亮的聲線與飄逸的長髮，勾勒出小島少女闖蕩都市的意氣風發。 與男友英範（李濬榮 飾）的戀愛線更展現多變演技——從羞澀、傲嬌、到急診室內重逢後強顏歡笑的「撒嬌式安撫」，IU透過細微表情控制，將甜蜜與苦楚交織成令人心碎的成長敘事。





가스 마신 연기 충격적으로 잘한다

이 와중에 금명이 미치게 귀여움 pic.twitter.com/KkUR3tZ3K0 — Lovey s2【러비】 (@LoveyS2iu) March 21, 2025

最受矚目的當屬金明與英範母親（姜明珠 飾）的對峙戲。 從初見長輩時的禮貌微笑，到雙方家庭相見禮時的謹小慎微，再到被未來婆婆羞辱後的發作，完美演繹尊嚴受創的隱忍與反擊。 這場戲播出後迅速登上韓國熱搜，被觀眾們讚嘆「每個呼吸都很有戲」。



폭싹 속았수다

금명이 파혼 잘했다 잘했어 영범이네를 어떻게 보내

애순 관식이가 얼마나 귀하게 키운 딸인데...!! pic.twitter.com/iKlnB3hYjD — 고구바︎ (@guba516) March 21, 2025

劇組相關人士表示：「IU以多層次的情感演技為角色注入了生命力，成功展現了金明的成長歷程，為整部劇增添了亮點。」

另一方面，《苦盡柑來遇見你》講述了愛純與寬植（朴寶劍 飾）一生的故事。 第四幕將於28日公開，觀眾們對結局充滿期待。

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