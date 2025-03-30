從金秀賢到林英雄，明星代言陷信任危機：韓金融業天價營銷反遭「塌房」反噬

韓國金融業重金押注頂級明星代言的營銷（行銷）策略正遭遇嚴峻挑戰。近期接連爆出的藝人稅務爭議與私德醜聞，令斥資千億韓元打造的「明星經濟」陷入信任泥潭，更引發公眾對金融機構風險管控能力的質疑。

51億豪宅遭查封 頂急歌手陷逃稅風波

人氣歌手任英雄近日被曝因拖欠地方稅，導致其價值51億（韓幣，下同）的麻浦區頂層豪宅於去年10月遭政府查封。據《Biz韓國》披露，這處未設抵押貸款的現金購置房產，因信箱設置在三樓導致其「未及時查收稅單」，所屬社稱今年初補繳後已解除查封。 任英雄此前就因在直播中失言引發「什麼啊」輿論風暴，因此此次稅務問題再觸公眾敏感神經。



然而這番解釋未能平息質疑。網友矛頭直指其代言的韓亞銀行「逃稅藝人代言金融機構簡直諷刺」、「明星總用『不知情』搪塞，監管部門在幹什麼？」、「與其砸錢請明星不如提升服務」等。 值得關注的是，韓亞銀行去年三季度豪擲1663億用於廣告營銷，憑藉任英雄粉絲的「追星式開戶」創下營業點爆滿紀錄，其出演的15秒銀行廣告更在YouTube突破1800萬播放量。如今這筆天價投資卻因代言人爭議蒙上陰影。



行業集體踩雷：未成年戀愛醜聞牽連16品牌

無獨有偶，新韓銀行代言人金秀賢近期因捲入與已故演員金賽綸的未成年戀愛傳聞，遭合作品牌火速切割。Tous Les Jours)（多樂之日）宣布不續約，戶外品牌Eider全網下架其宣傳物料，新韓銀行社媒賬號緊急刪除相關內容，僅保留NewJeans、車銀優等代言人。



雙刃劍效應下的行業反思

明星營銷如同高空走鋼絲，金融機構依賴「信任牌」，代言人任何負面都會直接衝擊品牌核心價值。這場明星行銷的豪賭，代價愈發高昂。

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