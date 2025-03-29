啦啦队员变身女团〜安芝儇、南珉贞、赵娟周、朴旻曙Mingo合体见面会两场爆满！「回报粉丝厚爱，期待与大家球场相见」

韩籍啦啦队员在台湾都相当受到球迷们的喜爱，而分属在富邦悍将、统一7-ELEVEn狮以及台钢雄鹰三支队伍的四位啦啦队员安芝儇、南珉贞、赵娟周与朴旻曙Mingo，合体举办粉丝见面会，并且推出单曲CD回报粉丝们的厚爱。

在见面会前的记者联访中，四位成员们也提到对本次见面会的感觉，安芝儇表示自己从去年开始在台湾活动，也得到了许多球迷们的支持与喜爱，让她相当感谢，也一直在思考能够用什么方式来回报大家，没想到在短时间内就能筹办好本次的见面会，原本觉得很开心的她，来到现场见到了这么多媒体，竟然开始紧张到手汗直流。





南珉贞也表示，目前正值3月新球季正要展开，啦啦队员们的行程也非常忙碌，所以没有太多时间能够练习与准备今日的见面会，让她也相当紧张。赵娟周也提到最近行程满档，同时也准备著今日的活动，日前在录制统一狮加油曲的时候，可能会有记错舞步或是歌词的情形，但好在队员们都非常帮忙也体谅她，让她相当感谢。





朴旻曙提到虽然有时候练习时间长，身体会有点累，但因为准备这些活动的过程中非常的开心，足以让她忘记身体的不适，也觉得自己的实力仍在。接下来四位因为分属於三支不同的球队，也表达了希望自己所应援的球队能够在新的球季有好的表现，也期望球迷们能够多多进场观赏球赛，期待大家球场相见。





接著见面会一开始，便一次致敬两首超人气好歌，包括少女时代的「The Boys」与Jessie J的「Bang Bang」，而本次活动也特别安排了四个人的个人表演桥段，安芝儇、南珉贞、赵娟周与朴旻曙Mingo可谓绞尽脑汁，要求超高的她们，无不希望演出是最SPECIAL的，一度还彼此保密自己的绝招，搞笑自嘲要做到「后不见后」才行，较劲意味浓厚。





最后压轴登场的就是成功从啦啦队变身女团2S后，安芝儇、南珉贞、赵娟周与朴旻曙Mingo携手合唱，甫刚热腾腾推出的甜美新歌「HOW2 HOW2」，同步听到台下全部粉丝都会哼唱，并随著旋律拍打节拍时，也让她们感动不已。四美也承诺未来一定会更努力，除了做好啦啦队本职，也会将演艺触角延伸至不同领域，用最棒的作品回馈球迷们的喜爱。



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