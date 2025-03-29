金秀賢韓粉「變聲了」？敦促開記者會親自回應爭議，疑似內部份裂！兩大粉絲團反駁：「依舊支持他」

隨著圍繞金秀賢的爭議不斷擴大，公眾和廣告商對他的信任度不斷下降，但粉絲團堅持為他應援，雙方看法產生割裂。 昨日有人以粉絲名義在「DC金秀賢Gallery」發聲明要求他親自出面澄清事實，疑似粉絲群體內部出現分裂。 但很快，兩大韓粉團「Yukaris」和「DC金秀賢Gallery」聯合發佈聲進行反駁，表示粉絲們依舊團結一致站在金秀賢這一邊。

3月28日，韓國論壇DC Inside的「金秀賢Gallery」出現一篇聲明文章，內容建議金秀賢親自召開記者會澄清事實，落款是「支持演員金秀賢的所有粉絲」。 聲明指出，金秀賢的現有立場與已公開的kkt對話記錄及照片存在衝突，令大眾感到困惑和擔憂，過往工作的相關問題也令演員的責任和道德遭到質疑。



聲明寫道：「金秀賢一直展現出真摯的演技和溫暖的形象、給大眾帶來安慰和感動，讓粉絲們記憶猶新。 所以我們真誠地希望，此時此刻他能夠親自站出來，向公眾澄清事實、表明自己的立場。 期待金秀賢借本次爭議展現出更加成熟的責任感，長舒一口氣繼續走自己的路。」

很多網友在聲明下方留言表示讚成金秀賢親自出面解釋，媒體則將該聲明解讀為金秀賢粉絲內部出現矛盾和分裂。



今日上午，金秀賢在韓國的兩個最大粉絲團「Yukaris」和「DC金秀賢Gallery」通過IG發佈另一則聯合聲明，給出了截然不同的態度。 聲明稱並沒有「內部矛盾」這回事，抨擊前一天的所謂聲明「出處不明」且發佈在「不特定的多數人都可以匿名PO文的空間」，而金秀賢韓國粉絲聯合聲明只有官方IG這一個發佈渠道。

聯合聲明再次強調道：「既然已經宣佈支持，我們會一直站在金秀賢演員的身邊。」



金秀賢自從3月10日被爆料與金賽綸交往之後，一直沒有公開露面或親自回應，期間原本要參加台北粉絲見面會也宣佈取消。 金秀賢所屬社Goldmedalist先是強硬表示「沒有戀愛」，但被觀眾要求從新劇《山寨人生》和綜藝《Good Day》下車、遭到廣告商切割，隨後不堪輿論壓力在14日承認戀情，但強調不是遺屬所說的金賽綸15歲到21歲期間，而是女方19歲到20歲期間，並喊話金賽綸母親聯繫公司進行討論。 這期間Goldmedalist先後發佈數次聲明，否認所有指控，解釋存證信函只是流程，並以公開金秀賢脫褲照違反《性暴力犯罪處罰特例法》為由起訴YTR「橫豎研究所」和金賽綸遺屬，以威脅恐嚇嫌疑追加起訴橫豎研等等。

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