韓國青春偶像歌手YENA首場澳門個人演唱會 邀請Jigumi踏上奇幻異世界之旅

Attention！各位Jigumi（官方粉絲稱號）請注意！YENA將於澳門首次舉辦個人演唱會《2025 YENA 1ST CONCERT <從NEMO開始的異世界！旅行> in Macau》！雖然YENA之前曾在澳門舉辦過Fan Meeting和FanCon，但這次是她首次舉行個人演唱會。想要體驗YENA為Jigumi打造的異世界之旅，千萬別錯過4月19日在澳門的演唱會！

YENA於上年發行的第三張專輯同名主打歌〈NEMONEMO〉一推出就被封為「高考禁歌」！當中可愛又魔性的歌詞「NEMO～NEMO～」洗腦力超強，迅速席捲各大音樂榜單！這支單曲巧妙融合了千禧世代的音樂風格與MZ世代的感性，打造出一首充滿活力的電子舞曲，展現了YENA可愛俏皮又鬼靈精的獨特魅力，讓人一聽就上癮！

除了音樂上的亮眼表現，YENA在戲劇和綜藝領域也展現了多才多藝的一面！她在網絡劇《少女的世界2》中飾演女主角吳娜麗，以自然的演技和獨特的魅力贏得觀眾喜愛；在綜藝方面，她更是《女高推理班》的固定成員，憑藉敏銳的推理能力和幽默感帶來無數笑點與亮眼表現，成為節目中的靈魂人物之一！

這次演唱會將是YENA與Jigumi共同創造珍貴回憶的機會！YENA以她獨特的魅力，帶領Jigumi進入一個充滿驚喜與感動的異世界！準備好與YENA一起踏上這段奇幻的旅程，創造屬於你們的難忘時刻吧！



YENA將於2025年4月19日（星期六）在「澳門百老匯」 - 百老匯舞台舉行她的首場個人演唱會 《2025 YENA 1ST CONCERT <從NEMO開始的異世界！旅行> in Macau》！票價由港幣/澳門幣788元起，門票已於2025年3月7日（星期五）中午12點在銀河票務 www.galaxyticketing.com 及大麥網 damai.cn 正式公開發售。







《2025 YENA 1ST CONCERT <從NEMO開始的異世界！旅行> in Macau》



日期：2025年4月19日(星期六)

時間：晚上6點

地點：「澳門百老匯」 - 百老匯舞台

票價：港幣HKD / 澳門幣MOP $1,588/ $1,188/ $788

公開發售：2025年3月7日（星期五）中午12點起

訂購網站：銀河票務 - www.galaxyticketing.com / 大麥 - https://www.damai.cn

主辦單位：萬星國際娛樂文化

經紀公司：Yuehua Entertainment







粉絲福利詳情：

$1,588門票：HI-TOUCH（全體）、團體合照1:20（全體）、SOUND CHECK（全體）、親筆簽名拍立得（70名）、親筆簽名海報（180名）、官方小卡（全體）

$1,188門票：HI-TOUCH（220名）、團體合照1:20（40名）、親筆簽名拍立得（10名）、親筆簽名海報（20名）、官方小卡（全體）

$788門票：官方小卡（全體）

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