【影片】NewJeans（NJZ）單方面宣布「活動中斷」後入境「粉絲秩序混亂，現場一片混亂」

人氣女團 NewJeans（Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein）於昨天（24日）下午結束香港的海外行程，經由仁川國際機場入境，現場擠滿了粉絲與記者。









NewJeans 在23日於香港舉行的 ComplexCon 演出舞台上宣佈暫停活動。成員們表示：「我們尊重法院的決定，因此決定暫時停止活動。Bunnies（粉絲名）可能會感到難過，但這是保護我們的方式，唯有如此，我們才能變得更加堅強再回來。希望大家能理解，這並不是結束，我們一定會回來。這不是一個容易的決定，但在此刻，這是必要的選擇。」（延伸閱讀：NewJeans宣布暫停活動！香港演唱會販售「NJZ周邊」、新歌首演獲好評，ADOR派人支援卻撲空）

首爾中央地方法院的首席法官金相勳於21日裁定，對 ADOR 針對 NewJeans 成員提出的「維持企劃公司地位及禁止單方面簽訂廣告合約等假處分申請」做出裁定，並予以批准。



根據此裁定，ADOR 獲法院承認其對 NewJeans 成員的企劃公司地位，依照專屬合約，NewJeans 成員在創作、作詞作曲、演奏、演唱等音樂活動，以及節目出演、廣告合約洽談與簽署、商業代言等活動，皆無法在未經 ADOR 批准或同意的情況下獨立進行演藝活動。（延伸閱讀：NewJeans輿論反轉！11條解約理由均被法院駁回，韓網：「付違約金、向ILLIT和經紀人道歉吧」）

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