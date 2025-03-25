韩国青春偶像歌手YENA首场澳门个人演唱会 邀请Jigumi踏上奇幻异世界之旅

Attention！各位Jigumi（官方粉丝称号）请注意！YENA将於澳门首次举办个人演唱会《2025 YENA 1ST CONCERT <从NEMO开始的异世界！旅行> in Macau》！虽然YENA之前曾在澳门举办过Fan Meeting和FanCon，但这次是她首次举行个人演唱会。想要体验YENA为Jigumi打造的异世界之旅，千万别错过4月19日在澳门的演唱会！

YENA於上年发行的第三张专辑同名主打歌〈NEMONEMO〉一推出就被封为「高考禁歌」！当中可爱又魔性的歌词「NEMO～NEMO～」洗脑力超强，迅速席卷各大音乐榜单！这支单曲巧妙融合了千禧世代的音乐风格与MZ世代的感性，打造出一首充满活力的电子舞曲，展现了YENA可爱俏皮又鬼灵精的独特魅力，让人一听就上瘾！

除了音乐上的亮眼表现，YENA在戏剧和综艺领域也展现了多才多艺的一面！她在网络剧《少女的世界2》中饰演女主角吴娜丽，以自然的演技和独特的魅力赢得观众喜爱；在综艺方面，她更是《女高推理班》的固定成员，凭藉敏锐的推理能力和幽默感带来无数笑点与亮眼表现，成为节目中的灵魂人物之一！

这次演唱会将是YENA与Jigumi共同创造珍贵回忆的机会！YENA以她独特的魅力，带领Jigumi进入一个充满惊喜与感动的异世界！准备好与YENA一起踏上这段奇幻的旅程，创造属於你们的难忘时刻吧！



YENA将於2025年4月19日（星期六）在「澳门百老汇」 - 百老汇舞台举行她的首场个人演唱会 《2025 YENA 1ST CONCERT <从NEMO开始的异世界！旅行> in Macau》！票价由港币/澳门币788元起，门票已於2025年3月7日（星期五）中午12点在银河票务 www.galaxyticketing.com 及大麦网 damai.cn 正式公开发售。







《2025 YENA 1ST CONCERT <从NEMO开始的异世界！旅行> in Macau》



日期：2025年4月19日(星期六)

时间：晚上6点

地点：「澳门百老汇」 - 百老汇舞台

票价：港币HKD / 澳门币MOP $1,588/ $1,188/ $788

公开发售：2025年3月7日（星期五）中午12点起

订购网站：银河票务 - www.galaxyticketing.com / 大麦 - https://www.damai.cn

主办单位：万星国际娱乐文化

经纪公司：Yuehua Entertainment







粉丝福利详情：

$1,588门票：HI-TOUCH（全体）、团体合照1:20（全体）、SOUND CHECK（全体）、亲笔签名拍立得（70名）、亲笔签名海报（180名）、官方小卡（全体）

$1,188门票：HI-TOUCH（220名）、团体合照1:20（40名）、亲笔签名拍立得（10名）、亲笔签名海报（20名）、官方小卡（全体）

$788门票：官方小卡（全体）

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