前輩們來了！熱門韓劇《機智醫生生活》美都與Falasol幫《總有一天會機智的實習醫生生活》唱OST

由年輕製作團隊與演員們打造的青春劇集中，響起「大前輩們」樂團的OST，會產生怎樣的化學反應呢？好期待「美都與Falasol」的歌啊！！！

即將於4月12日首播的tvN全新週末劇《總有一天會機智的實習醫生生活》（簡稱《機實醫》），確定將迎來《機智醫生生活》中的「美都與Falasol」樂團助陣。

根據電視台相關人士向韓媒 MTN News 透露：「原作《機智醫生生活》主演曹政奭、田美都、鄭敬淏、金大明、柳演錫等演員，為了應援衍生劇《總有一天會機智的實習醫生生活》，共同參與了OST的製作。」



《總有一天會機智的實習醫生生活》講述夢想著「總有一天能夠機智行醫」的住院實習醫師們，在歷經入坑否認期後逐步成長的故事。作為2020年與2021年播出的《機智醫生生活》衍生作品，本劇啟用了高允貞、申詩雅、姜有錫、韓藝智等新生代演員擔任主演。此外，由申元浩導演與李祐汀作家組成的原班創作團隊，此次交棒給導演李民秀與編劇金宋熙，使整部劇集從演員到製作陣容都充滿新鮮感。（申導與李作家則擔任創作企劃）



近日，在YouTube頻道「十五夜頻道」的直播中，《機實醫》的創意總監申元浩導演，與曾出演《機智醫生生活》的鄭敬淏、金大明一同為作品宣傳。由於彼此情誼深厚，對於衍生劇《機實醫》的話題討論也十分熱烈。在直播中，申導演更是透露這次的OST將有多位偶像歌手參與，進一步引發觀眾好奇心。



對此，鄭敬淏與金大明也對OST陣容表現出濃厚興趣，接連提出問題。然而，申導演僅暗示「有偶像團體參與」，並未透露確切的演唱者名單，巧妙地製造了神秘感。結果，三人在直播中透過幽默的對話，意外地為OST內容留下了小小的「劇透」。



據劇組相關人士透露，確實有多位男女偶像歌手參與《機實醫》的OST錄製。由於本劇聚焦於四位年輕住院醫師的故事，因此將以符合潮流的偶像風格OST，與前作營造不同的氛圍。此外，原作中憑藉橫跨時代的經典OST與主演親自演奏、演唱而備受喜愛的樂團「美都與Falasol」，此次也將再度助陣。這樣的OST陣容，讓人更加期待，未來會帶給觀眾們怎樣的感動與訊息。





無論是聽覺享受還是視覺樂趣，《機實醫》都令人充滿期待。該劇將於4月12日晚9點10分在tvN首播。



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