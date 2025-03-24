NewJeans宣佈暫停活動！香港演唱會販售「NJZ周邊」、新歌首演獲好評，ADOR派人支援卻撲空

女團NewJeans被法院判定不得獨立於ADOR進行演藝活動後，昨晚以新團名「NJZ」在香港參加ComplexCon演唱會，並公開了一首新歌。 ADOR以所屬社身份派職員前去支援，卻始終沒能見到成員。

NewJeans於23日晚在香港亞洲國際博覽館舉行的ComplexCon活動中以「NJZ」之名登台演出。 雖然NewJeans成員並未直接提及團名，而是以個人名義進行自我介紹，但新歌《Pit Stop》舞台的背景影片中顯示了「NJZ」字樣，且主辦方在正式介紹表演陣容時，也多次使用 NJZ 這個名稱，在演出場地附近銷售的周邊商品也帶有NJZ商標。 「NJZ」是成員們去年11月單方面宣布解約後使用的新團名。



NJZ new song PIT STOP pic.twitter.com/fJiCi6tiAv — NJZ Loops (@newjeans_loop) March 23, 2025

結束演出後，成員們在舞台上突襲宣佈暫停活動，表示尊重法院判決，不會以「ADOR旗下NewJeans」的名義復出，而是將等待法律糾紛結束後再行動。 成員稱：「這不是一個容易的決定，但現在是必要的決定。 這是我們保護自己的方式，只有如此才能以更加強大的面貌回歸。」結束發言後淚灑當場，互相擁抱哭成一團。



My heart hurts seeing our girls cry.

Can’t wait to see Minji, Hanni, Danielle, Haerin, & Hyein’s bright and happy faces again…#NJZ_NEVER_DIE pic.twitter.com/4XhSbooAKO — (@cakejuicebread_) March 24, 2025

據多名相關人士透露，成員們暫停活動的計劃並未提前告知ADOR。 毫不知情的ADOR考慮到演出票已售出且距離演出時間緊迫，仍以「NewJeans的經紀公司」身份派遣員工前往現場提供支援，並向主辦方表達「這場演出並非NJZ而是 NewJeans的演出、由 ADOR 負責」，並嘗試與成員們接觸，但最終未能見面。

24日，ADOR發表聲明稱，NewJeans不顧法院裁決，以其他名稱強行演出並單方面宣布暫停活動，對此感到非常遺憾：「我們將根據仍具法律效力的專屬合約，竭盡全力支持 NewJeans。 並希望能夠儘快與藝人會面，討論未來的發展方向。」



業內觀點認為，NewJeans此舉是顧慮到輿論風向不利。 成員們22日接受《時代》雜誌專訪，對法院裁決表達失望，並發表了「這就是韓國的現實」、「韓國好像想把我們變成革命者」等言論，隨即在網路上引發爭議，不少網友指責她們「聲稱要解決合約糾紛，卻在貶低整個K-pop產業」，是「凌駕於法律之上的偶像團」。

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