NewJeans宣佈暫停活動！香港演唱會販售「NJZ周邊」、新歌首演獲好評，ADOR派人支援卻撲空

女團NewJeans被法院判定不得獨立於ADOR進行演藝活動後,昨晚以新團名「NJZ」在香港參加ComplexCon演唱會,並公開了一首新歌。 ADOR以所屬社身份派職員前去支援,卻始終沒能見到成員。

NewJeans於23日晚在香港亞洲國際博覽館舉行的ComplexCon活動中以「NJZ」之名登台演出。 雖然NewJeans成員並未直接提及團名,而是以個人名義進行自我介紹,但新歌《Pit Stop》舞台的背景影片中顯示了「NJZ」字樣,且主辦方在正式介紹表演陣容時,也多次使用 NJZ 這個名稱,在演出場地附近銷售的周邊商品也帶有NJZ商標。 「NJZ」是成員們去年11月單方面宣布解約後使用的新團名。



結束演出後,成員們在舞台上突襲宣佈暫停活動,表示尊重法院判決,不會以「ADOR旗下NewJeans」的名義復出,而是將等待法律糾紛結束後再行動。 成員稱:「這不是一個容易的決定,但現在是必要的決定。 這是我們保護自己的方式,只有如此才能以更加強大的面貌回歸。」結束發言後淚灑當場,互相擁抱哭成一團。



My heart hurts seeing our girls cry.

Can’t wait to see Minji, Hanni, Danielle, Haerin, & Hyein’s bright and happy faces again…#NJZ_NEVER_DIE pic.twitter.com/4XhSbooAKO