NewJeans宣布暂停活动！香港演唱会贩售「NJZ周边」、新歌首演获好评，ADOR派人支援却扑空

女团NewJeans被法院判定不得独立於ADOR进行演艺活动后，昨晚以新团名「NJZ」在香港参加ComplexCon演唱会，并公开了一首新歌。 ADOR以所属社身份派职员前去支援，却始终没能见到成员。

NewJeans於23日晚在香港亚洲国际博览馆举行的ComplexCon活动中以「NJZ」之名登台演出。 虽然NewJeans成员并未直接提及团名，而是以个人名义进行自我介绍，但新歌《Pit Stop》舞台的背景影片中显示了「NJZ」字样，且主办方在正式介绍表演阵容时，也多次使用 NJZ 这个名称，在演出场地附近销售的周边商品也带有NJZ商标。 「NJZ」是成员们去年11月单方面宣布解约后使用的新团名。



NJZ new song PIT STOP pic.twitter.com/fJiCi6tiAv — NJZ Loops (@newjeans_loop) March 23, 2025

结束演出后，成员们在舞台上突袭宣布暂停活动，表示尊重法院判决，不会以「ADOR旗下NewJeans」的名义复出，而是将等待法律纠纷结束后再行动。 成员称：「这不是一个容易的决定，但现在是必要的决定。 这是我们保护自己的方式，只有如此才能以更加强大的面貌回归。」结束发言后泪洒当场，互相拥抱哭成一团。



My heart hurts seeing our girls cry.

Can’t wait to see Minji, Hanni, Danielle, Haerin, & Hyein’s bright and happy faces again…#NJZ_NEVER_DIE pic.twitter.com/4XhSbooAKO — (@cakejuicebread_) March 24, 2025

据多名相关人士透露，成员们暂停活动的计划并未提前告知ADOR。 毫不知情的ADOR考虑到演出票已售出且距离演出时间紧迫，仍以「NewJeans的经纪公司」身份派遣员工前往现场提供支援，并向主办方表达「这场演出并非NJZ而是 NewJeans的演出、由 ADOR 负责」，并尝试与成员们接触，但最终未能见面。

24日，ADOR发表声明称，NewJeans不顾法院裁决，以其他名称强行演出并单方面宣布暂停活动，对此感到非常遗憾：「我们将根据仍具法律效力的专属合约，竭尽全力支持 NewJeans。 并希望能够尽快与艺人会面，讨论未来的发展方向。」



业内观点认为，NewJeans此举是顾虑到舆论风向不利。 成员们22日接受《时代》杂志专访，对法院裁决表达失望，并发表了「这就是韩国的现实」、「韩国好像想把我们变成革命者」等言论，随即在网路上引发争议，不少网友指责她们「声称要解决合约纠纷，却在贬低整个K-pop产业」，是「凌驾於法律之上的偶像团」。

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