KCM爆已是兩個孩子的爸，女兒最大13歲！經濟狀況不佳才晚結婚，韓網祝福

知名抒情歌手KCM被韓媒爆料已和妻子育有兩女，分別生於2012年與2022年，最大的女兒已13歲，二女兒3歲。

KCM 2021年和小自己9歲的圈外女友結婚（KCM 1982年生，妻子應是1991年生），隔年2022年起在各大綜藝透露和妻子是相戀10年才結婚，不過2022年他們還生下了一個女兒卻沒有公開喜訊，爆料的媒體‎《STARNEWS》‎寫到，KCM正是考慮到「大女兒沒有公開過」，所以也選擇不公開生了二女兒的消息。



《STARNEWS》詳細描述了KCM和妻子交往期間（應是2011年起交往）的2012年生下大女兒，當時KCM 30歲，他為了想負起家長的責任而計畫和妻子結婚，但當時因為被熟人詐欺而面臨財務困頓，所以沒能結婚，情況直到2019年才好轉，2021順利和妻子結婚，2022生下二女兒。

《STARNEWS》採訪KCM和其經紀公司A2Z娛樂，A2Z娛樂表示KCM生第一個女兒的時候遭欺騙，經濟上非常困難，「雖然懷有珍貴的孩子但沒能結婚，不過帶著責任感將孩子和妻子照顧得很好」。KCM本人則說明自己2021年冬天和妻子結婚後，現在在金浦侍奉年邁的母親，並與可愛的兩個女兒和妻子過著幸福的婚姻生活，「雖然很抱歉如此告知大眾和粉絲們，但現在能向世界公開兩個女兒的存在感到非常高興」。



KCM早就育有兩女的消息傳開，韓國Theqoo論壇‎有則熱門貼文討論之，有人說驚訝有人說不意外，大部分網友都獻上祝福，但也有網友對於妻子21歲就生孩子頗有微詞。

網友留言「恭喜Harmonica（按：KCM吹口琴邊打招呼的哏）、「照顧小孩的時候也戴耳機嗎（按：繼袖套，藍芽耳機已成KCM標準配備，他透露過是為了身體不佳的母親）」、「哇嗚雖然晚了但恭喜」、「就是晚辦婚禮而已，嚇一跳」、「妻子21歲就生了啊」、「91年生已是13歲孩子的媽？」、「家庭和睦相處就好了」、「女方滿20歲不久就和大9歲的人懷孕了」、「有好好扶養孩子、好好過生活就好了，恭喜恭喜」……等等。

順帶一提，KCM今年1月才參與《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）冬季歌曲翻唱企劃，和劉在錫、Ailee、NMIXX海嫄等合唱〈Butterfly〉與〈白鯨〉，而本月原定要和輝晟（輝星）舉行聯合演唱會，因輝晟驟逝宣布取消，‎輝晟出殯日KCM親自送行。



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