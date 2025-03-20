受金秀賢爭議影響，GD回歸首檔綜藝《Good Day》本周停播

MBC綜藝《Good Day》今日表示，原定於本週日（23日）播出的第6集將暫停一週，以進行節目調整。 該時段將改為播出《我獨自生活》特別篇。

《Good Day》出演者之一的演員金秀賢，因被YouTuber爆料曾與已故演員金賽綸從未成年時期開始交往長達6年，形象受到了打擊。 對此，金秀賢方面一開始否認戀愛，後來承認戀情、稱與已故者交往是在其成年之後，關於債務的說法與事實有所出入，並指出未經同意公開私人生活甚為不妥。然而，在爭議尚未得出結論的情況下，金秀賢參與《Good Day》錄製的事實被曝光，導致該節目也陷入輿論風波。



最終，《Good Day》製作公司TEO於17日發表聲明，表示製作組充分認識到出演者爭議的嚴重性，並將觀眾的反應放在首位進行考慮：「我們認為，若相關爭議持續發酵，那麼這檔以美好初衷開啟的《Good Day》的宗旨、 真心投入的出演者們的心意，以及給予支持和共鳴的觀眾的愛，也可能會受到持續損害。」

製作組表示第5集後半段開始的「Good Day總會」內容拍攝於2月18日，後續部份將在第6至7集播出，會盡可能刪減金秀賢的鏡頭，且不會播出13日錄製的個人錄音過程。



此外，《Good Day》是一檔音樂與真人秀結合的綜藝節目，由時隔7年回歸的歌手G-Dragon（權志龍）親自擔任製作人，與各領域嘉賓一起完成「年度歌曲」，以音樂詮釋嘉賓們的故事。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞