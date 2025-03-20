2PM成員李俊昊與JYP約滿不續約！告別17年老東家迎向新挑戰～

男團2PM成員李俊昊，近年來不僅在舞台上，在戲劇上也有著出色表現，日前更是來台參加跨年演出並舉辦兩場個人演唱會，場場完售展現票房威力。今日李俊昊所屬公司JYP娛樂發表了正式聲明，李俊昊今年約滿不續約。

JYP娛樂於20日公開發表聲明，JYP娛樂與藝人李俊昊先生之間的專屬合約即將於4月15日到期期滿，公司與藝人經過長時間的深入討論之後，決定不進行合約的再續約。李俊昊自2008年起以團體2PM出道，一直以來在歌手與演員領域之間非常活躍，飽含真心全力以赴。以雙方彼此深厚相互信賴為基礎，藝人也多次與公司續約，共同度過了閃耀的季節。真心感謝17年的歲月中，一路走來陪伴公司成長的李俊昊。



接著也提到，更重要的是粉絲們總以無數的喜愛與鼓勵，回應著李俊昊的努力，也對粉絲們致上感謝的心意。李俊昊也向粉絲們傳達感謝之意，表示真心感謝過去17年間，粉絲們總是不吝於給予支援，會珍惜這麼長時間以來所大家所累積的緣分，以及粉絲們所給予的應援價值。



李俊昊於2008年以團體2PM出道，曾帶來多首超人氣歌曲如「我家」「Again and again」「Heartbeat」等，在電視劇部分也曾演出《記憶》《金科長》《油膩的Melo》《衣袖紅鑲邊》及《歡迎來到王之國》等。雖然正式的合約期間已經結束，JYP娛樂仍表示不論何時都會為李俊昊的新挑戰以及燦爛的每一步應援。JYP公司往後仍會負責李俊昊在日本的活動計畫，往後仍有持續合作的業務，將積極給予支援。



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