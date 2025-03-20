KCM爆已是两个孩子的爸，女儿最大13岁！经济状况不佳才晚结婚，韩网祝福

知名抒情歌手KCM被韩媒爆料已和妻子育有两女，分别生於2012年与2022年，最大的女儿已13岁，二女儿3岁。

KCM 2021年和小自己9岁的圈外女友结婚（KCM 1982年生，妻子应是1991年生），隔年2022年起在各大综艺透露和妻子是相恋10年才结婚，不过2022年他们还生下了一个女儿却没有公开喜讯，爆料的媒体‎《STARNEWS》‎写到，KCM正是考虑到「大女儿没有公开过」，所以也选择不公开生了二女儿的消息。



《STARNEWS》详细描述了KCM和妻子交往期间（应是2011年起交往）的2012年生下大女儿，当时KCM 30岁，他为了想负起家长的责任而计画和妻子结婚，但当时因为被熟人诈欺而面临财务困顿，所以没能结婚，情况直到2019年才好转，2021顺利和妻子结婚，2022生下二女儿。

《STARNEWS》采访KCM和其经纪公司A2Z娱乐，A2Z娱乐表示KCM生第一个女儿的时候遭欺骗，经济上非常困难，「虽然怀有珍贵的孩子但没能结婚，不过带著责任感将孩子和妻子照顾得很好」。KCM本人则说明自己2021年冬天和妻子结婚后，现在在金浦侍奉年迈的母亲，并与可爱的两个女儿和妻子过著幸福的婚姻生活，「虽然很抱歉如此告知大众和粉丝们，但现在能向世界公开两个女儿的存在感到非常高兴」。



KCM早就育有两女的消息传开，韩国Theqoo论坛‎有则热门贴文讨论之，有人说惊讶有人说不意外，大部分网友都献上祝福，但也有网友对於妻子21岁就生孩子颇有微词。

网友留言「恭喜Harmonica（按：KCM吹口琴边打招呼的哏）、「照顾小孩的时候也戴耳机吗（按：继袖套，蓝芽耳机已成KCM标准配备，他透露过是为了身体不佳的母亲）」、「哇呜虽然晚了但恭喜」、「就是晚办婚礼而已，吓一跳」、「妻子21岁就生了啊」、「91年生已是13岁孩子的妈？」、「家庭和睦相处就好了」、「女方满20岁不久就和大9岁的人怀孕了」、「有好好扶养孩子、好好过生活就好了，恭喜恭喜」……等等。

顺带一提，KCM今年1月才参与《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）冬季歌曲翻唱企划，和刘在锡、Ailee、NMIXX海嫄等合唱〈Butterfly〉与〈白鲸〉，而本月原定要和辉晟（辉星）举行联合演唱会，因辉晟骤逝宣布取消，‎辉晟出殡日KCM亲自送行。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻