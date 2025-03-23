NewJeans確定「不得獨立活動」！對法院判決不滿？避開記者，從其他閘口出國

人氣女團NewJeans於22日下午透過仁川國際機場前往香港，參加當地舉行的「ComplexCon」活動，也讓記者們撲了空。

當天，許多記者與粉絲聚集在機場準備採訪 NewJeans（NJZ），但她們最終選擇從原定閘口以外的其他閘口出國。



首爾中央地方法院民事60部（金尚勳法官）於21日裁定，針對ADOR向NewJeans五名成員提出的「維持企劃公司地位及禁止簽訂廣告合約」的假處分申請予以採納。

NewJeans於去年11月29日午夜起，自行向ADOR通報專屬合約解除。但由於法院批准ADOR的假處分申請，NewJeans的獨立活動變得不可行。（相關報導：NJZ官司受挫：被判不得獨立活動&承擔訴訟費！不服提出異議，如期參加香港ComplexCon演唱會）

原本外界預測，法院的裁決可能導致NewJeans無法前往香港參與活動，但ADOR最終決定支持她們的香港演出。

＊報導來源：https://tvdaily.co.kr/read.php3?aid=17426418631745375017

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