朴炯植片酬也這麼高？！與朴寶劍持平，高過宋仲基！男星片酬第一人每集10億

Disney+《山寨人生》男主角金秀賢的高額片酬衝上韓網熱搜，一時間其他男演員的身價也引發了廣大民眾的關注。

據悉金秀賢在韓娛圈一直是頂流存在，《山寨人生》裡的片酬高達8億（韓幣，下同）一集，18集的電視劇就有144億進帳，聽得廣大網友直呼「瘋了」。

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於此同時韓網某線上社區出現了一則名為「每集片酬高達5億的男演員」的文章，主人公就是近期熱播劇《寶物島》的男主角朴炯植。 他jtbc電視劇《低谷醫生》）中每集片酬高達5億。 朴炯植最初以男團「帝國之子」成員身份出道，隨後轉型為演員，陸續出演電視劇《Gloria》、《記得你》、《Nine：九回時間旅行》、《繼承者們》、《家人之間為何這樣》、《上流社會》、《大力女子都奉順》、《Happiness》、《青春月談》、《低谷醫生》》等作品。 近期朴炯植在SBS《寶藏島》中飾演擁有超強記憶力和智商的能人角色徐東柱，憑藉在劇中演繹遭遇愛人背叛后僥倖逃生，歸來向仇人復仇的冷血演技俘獲大批觀眾。



此外，朴寶劍與IU在Netflix劇集《苦盡柑來遇見你》中的片酬為每集5億；崔岷植在Disney+劇集《地下菁英》中，每集片酬約為3.5億；宋仲基在JTBC劇集《財閥家的小兒子》中，每集片酬為3億; 而李政宰憑藉Netflix《魷魚遊戲 2》每集10億的片酬位居韓國演員片酬榜首。



對此，網友們紛紛表示：「難怪大家都想當明星」、「朴炯植也能拿到5億，真厲害」、「李政宰真的讓人羨慕」、「明星根本不需要別人替他們操心」、「他們肯定付出了相應的努力吧」、「真讓人羨慕」、「朴炯植的片酬意外的高啊」等等。

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