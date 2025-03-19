朴炯植片酬也这么高？！与朴宝剑持平，高过宋仲基！男星片酬第一人每集10亿

Disney+《山寨人生》男主角金秀贤的高额片酬冲上韩网热搜，一时间其他男演员的身价也引发了广大民众的关注。

据悉金秀贤在韩娱圈一直是顶流存在，《山寨人生》里的片酬高达8亿（韩币，下同）一集，18集的电视剧就有144亿进帐，听得广大网友直呼「疯了」。

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於此同时韩网某线上社区出现了一则名为「每集片酬高达5亿的男演员」的文章，主人公就是近期热播剧《宝物岛》的男主角朴炯植。 他jtbc电视剧《低谷医生》）中每集片酬高达5亿。 朴炯植最初以男团「帝国之子」成员身份出道，随后转型为演员，陆续出演电视剧《Gloria》、《记得你》、《Nine：九回时间旅行》、《继承者们》、《家人之间为何这样》、《上流社会》、《大力女子都奉顺》、《Happiness》、《青春月谈》、《低谷医生》》等作品。 近期朴炯植在SBS《宝藏岛》中饰演拥有超强记忆力和智商的能人角色徐东柱，凭藉在剧中演绎遭遇爱人背叛后侥幸逃生，归来向仇人复仇的冷血演技俘获大批观众。



此外，朴宝剑与IU在Netflix剧集《苦尽柑来遇见你》中的片酬为每集5亿；崔岷植在Disney+剧集《地下菁英》中，每集片酬约为3.5亿；宋仲基在JTBC剧集《财阀家的小儿子》中，每集片酬为3亿; 而李政宰凭藉Netflix《鱿鱼游戏 2》每集10亿的片酬位居韩国演员片酬榜首。



对此，网友们纷纷表示：「难怪大家都想当明星」、「朴炯植也能拿到5亿，真厉害」、「李政宰真的让人羡慕」、「明星根本不需要别人替他们操心」、「他们肯定付出了相应的努力吧」、「真让人羡慕」、「朴炯植的片酬意外的高啊」等等。

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